الزمالك يتلقى صدمة كبيرة قبل "الميركاتو"
تلقى نادي الزمالك المصري صدمة كبيرة للغاية قبل سوق الانتقالات الصيفية القادمة "الميركاتو" بعدما صدر حكمٌ بإيقاف النادي عن القيد مرة أخرى.
ونجح الزمالك بتسوية مجموعة كبيرة من القضايا التي تراكمت على النادي في السنوات الأخيرة، حيث تم فتح باب القيد في يناير الماضي؛ ما سمح بالتعاقد مع مجموعة كبيرة الصفقات لدعم صفوف الفريق.
وتأكد اليوم الأربعاء، إيقاف القيد عن النادي الأبيض مجددًا بعد رفض الطعن المقدم في قضية اللاعب المغربي خالد بوطيب والذي يمتلك حكمًا بأحقيته في الحصول على 2 مليون و400 ألف يورو من الزمالك.
كان حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك ألمح إلى أن النادي ينتظر حكمًا جديدًا من الفيفا، وهو ما يفسر إبرام عدد كبير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وتعاقد الزمالك مع خالد بوطيب إبان فترة تواجد مرتضى منصور رئيسًا للنادي، وإشراف نجله أمير مرتضى منصور على فريق الكرة والتعاقدات.
وفسخ الزمالك عقد بوطيب بعد خلاف بين الطرفين حول خضوع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية، غاب على إثرها عن مباريات الفريق.
وطالبَ المهاجم الدولي المغربي السابق النادي الأبيض بمستحقاته المالية قبل أن يصدر له حكمٌ من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى فوائد تأخير.
ومن المتوقع أن يبدأ نادي الزمالك التواصل مع اللاعب للوصول لتسوية حول الأزمة.