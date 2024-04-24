الزمالك يتلقى صدمة كبيرة قبل "الميركاتو"

تلقى نادي الزمالك المصري صدمة كبيرة للغاية قبل سوق الانتقالات الصيفية القادمة "الميركاتو" بعدما صدر حكمٌ بإيقاف النادي عن القيد مرة أخرى.

ونجح الزمالك بتسوية مجموعة كبيرة من القضايا التي تراكمت على النادي في السنوات الأخيرة، حيث تم فتح باب القيد في يناير الماضي؛ ما سمح بالتعاقد مع مجموعة كبيرة الصفقات لدعم صفوف الفريق.

وتأكد اليوم الأربعاء، إيقاف القيد عن النادي الأبيض مجددًا بعد رفض الطعن المقدم في قضية اللاعب المغربي خالد بوطيب والذي يمتلك حكمًا بأحقيته في الحصول على 2 مليون و400 ألف يورو من الزمالك.