الزمالك يستعيد "القوة الضاربة" قبل ملحمة دريمز المصيرية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة مصيرية أمام دريمز الغاني، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، يوم الأحد القادم.

وتعادل الزمالك سلبيا عل ملعبه ووسط جماهيره؛ ما يعقد من فرصة الفريق في بلوغ المباراة النهائية التي ستقام في غانا، الأسبوع المقبل.

وغاب عن الزمالك عدد كبير من العناصر الأساسية في مباراة الذهاب مثل أحمد مصطفى زيزو، وأحمد فتوح، وعمر جابر، بالإضافة إلى عبد الله السعيد، وناصر ماهر غير المقيدين في القائمة الأفريقية.