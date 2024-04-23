الزمالك يستعيد "القوة الضاربة" قبل ملحمة دريمز المصيرية
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة مصيرية أمام دريمز الغاني، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، يوم الأحد القادم.
وتعادل الزمالك سلبيا عل ملعبه ووسط جماهيره؛ ما يعقد من فرصة الفريق في بلوغ المباراة النهائية التي ستقام في غانا، الأسبوع المقبل.
وغاب عن الزمالك عدد كبير من العناصر الأساسية في مباراة الذهاب مثل أحمد مصطفى زيزو، وأحمد فتوح، وعمر جابر، بالإضافة إلى عبد الله السعيد، وناصر ماهر غير المقيدين في القائمة الأفريقية.
وحسب قناة النهار، سوف يتمكن المدرب البرتغالي جوزيه غوميز من الاستعانة بخدمات الثلاثي فتوح وزيزو وعمر جابر في مباراة الإياب، بعد شفائهم من الإصابات التي لحقت بهم، كما سيتمكن محمد عواد الحارس الذي خاض مباراة الذهاب مصابا من لعب مباراة العودة أيضا.
ويحتاج الزمالك للتعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة أو حتى التعادل سلبيا ثم الذهاب لركلات الترجيح، للتأهل إلى المباراة النهائية.
ويعول الزمالك كثيرا على بطولة الكونفدرالية الأفريقية لإنقاذ موسمه، بعد صعوبة المنافسة على لقب الدوري المحلي وخسارة بطولة كأس مصر أيضا أمام الغريم الأهلي.