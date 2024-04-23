الأهلي يؤمن نفسه من غدر إمام عاشور
يحاول النادي الأهلي المصري تأمين نفسه من أي "غدر محتمل" قد يصدر من وكلاء لاعبه إمام عاشور أو محيطه، قد ينتج عنه رحيله عن الفريق والعودة إلى الزمالك.
إمام عاشور قد رحل سابقًا عن الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي، وقضى هناك وقتًا صغيرًا ثم عاد إلى القاهرة مرتديًا قميص الأهلي المصري.
ويخشى النادي الأهلي من تكرار هذا السيناريو مرة أخرى، ولكن بشكل عكسي.
وأكد مصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يرفض البت في أي عروض خاصة بإمام عاشور لاعب الفريق خلال الفترة الحالية.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن هناك عروضا وصلت لإمام عاشور من أندية السعودية بشكل رسمي وبالأخص نادي التعاون السعودي، ولكن تم رفضها.
وأضاف: "الحالة الوحيدة الذي تجعل النادي الأهلي يوافق على رحيل اللاعب أن يكون العرض مغريا ولا يقل عن 12 مليون دولار".
وكشف المصدر أن إمام عاشور يرغب حاليًا في الرحيل عن الأهلي وخوض تجربة احترافية من جديد في الفترة المقبلة.
واتم أن الأهلي يخشى أيضًا رحيل اللاعب إلى الخارج ومن بعدها يعود إلى الزمالك، لذلك هناك جلسة ستجمع إمام عاشور مع محمود الخطيب رئيس النادي عقب مباراة مازيمبي المقبلة.
واقترب عاشور من العودة إلى الملاعب مرة أخرى، بعد أن تعرض للإصابة بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا، ليغيب عن مباريات فريقه مؤخرًا.
وفقد الأهلي خدمات إمام عاشور خلال مواجهات، سيمبا بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وإنبي وزد والزمالك بمسابقة الدوري.
وأجرى عاشور الجراحة الشهر الماضي، ولم تحدد مدة غيابه عن المشاركة مع الأهلي.
وخاض عاشور 23 مباراة الموسم الجاري بقميص الأهلي سجل هدفًا وصنع 7.