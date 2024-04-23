الأهلي يؤمن نفسه من غدر إمام عاشور

إمام عاشور قد رحل سابقًا عن الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي، وقضى هناك وقتًا صغيرًا ثم عاد إلى القاهرة مرتديًا قميص الأهلي المصري.

ويخشى النادي الأهلي من تكرار هذا السيناريو مرة أخرى، ولكن بشكل عكسي.

وأكد مصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يرفض البت في أي عروض خاصة بإمام عاشور لاعب الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن هناك عروضا وصلت لإمام عاشور من أندية السعودية بشكل رسمي وبالأخص نادي التعاون السعودي، ولكن تم رفضها.

وأضاف: "الحالة الوحيدة الذي تجعل النادي الأهلي يوافق على رحيل اللاعب أن يكون العرض مغريا ولا يقل عن 12 مليون دولار".

وكشف المصدر أن إمام عاشور يرغب حاليًا في الرحيل عن الأهلي وخوض تجربة احترافية من جديد في الفترة المقبلة.

واتم أن الأهلي يخشى أيضًا رحيل اللاعب إلى الخارج ومن بعدها يعود إلى الزمالك، لذلك هناك جلسة ستجمع إمام عاشور مع محمود الخطيب رئيس النادي عقب مباراة مازيمبي المقبلة.