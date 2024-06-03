فراغ رهيب.. نجم الاتحاد السعودي يعلق على غياب بوغبا عن فرنسا في يورو 2024

قال نجم منتخب فرنسا ونادي الاتحاد السعودي نغولو كانتي، إن غياب زميله السابق في منتخب الديكة، بول بوغبا عن الفريق في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، المقررة في ألمانيا يشكل فراغا رهيبا بالنسبة إليه وإلى المجموعة بشكل عام وفق قوله.

وفي تصريحات عقب انضمامه لمعسكر منتخب فرنسا استعدادا ليورو 2024، قال كانتي الذي كان من ضمن 25 لاعبا وجه إليهم المدرب ديدييه ديشان الدعوة للمشاركة في النهائيات: "

إذ قال نجم الاتحاد السعودي، الذي كان زميلا لبول بوغبا في خط وسط فرنسا أثناء التتويج بكأس العالم 2018: "خلال 2022 وقبلها كان بوغبا لا يزال هنا، واحدا من العناصر المؤثرة في تشكيلة منتخبنا، أتمنى له أن يعود بأفضل شكل ممكن، نظرًا لوضعه الحالي، بالنسبة لشخصية بول بوغبا فهي فريدة، كان يمثل الكثير للفريق وهو أمر يثير الحنين والذكريات الجميلة معه، خاصة عندما نمر بغرفته".