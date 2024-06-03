فراغ رهيب.. نجم الاتحاد السعودي يعلق على غياب بوغبا عن فرنسا في يورو 2024
قال نجم منتخب فرنسا ونادي الاتحاد السعودي نغولو كانتي، إن غياب زميله السابق في منتخب الديكة، بول بوغبا عن الفريق في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، المقررة في ألمانيا يشكل فراغا رهيبا بالنسبة إليه وإلى المجموعة بشكل عام وفق قوله.
وفي تصريحات عقب انضمامه لمعسكر منتخب فرنسا استعدادا ليورو 2024، قال كانتي الذي كان من ضمن 25 لاعبا وجه إليهم المدرب ديدييه ديشان الدعوة للمشاركة في النهائيات: "
إذ قال نجم الاتحاد السعودي، الذي كان زميلا لبول بوغبا في خط وسط فرنسا أثناء التتويج بكأس العالم 2018: "خلال 2022 وقبلها كان بوغبا لا يزال هنا، واحدا من العناصر المؤثرة في تشكيلة منتخبنا، أتمنى له أن يعود بأفضل شكل ممكن، نظرًا لوضعه الحالي، بالنسبة لشخصية بول بوغبا فهي فريدة، كان يمثل الكثير للفريق وهو أمر يثير الحنين والذكريات الجميلة معه، خاصة عندما نمر بغرفته".
ويتغيب بول بوغبا (31 عاما) عن منتخب فرنسا، بعد أن كان حاضرا في نجاحاته الإخيرة، حيث ساهم في التتويج بكأس العالم 2018، عندما سجل هدفا مميزا في المباراة النهائية أمام كرواتيا (4 ـ 2) فضلا عن هدفين للنجم كيليان مبابي وهدف لأنطوان غريزمان، كما سبق له أن خاض نهائي أمم أوروبا 2016 فضلا عن تتويجه بدوري الأمم الأوروبية 2021.
وخاض بوغبا 91 مباراة دولية، وسجل 11 هدفا، وفي مارس الماضي أعلنت محكمة رياضية إيطالية عن إيقافه عن ممارسة الرياضة لمدة 4 سنوات بسبب إخلاله بقواعد حظر المنشطات.
كشف ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، في 16 مايو الماضي قائمة اللاعبين الـ25 الذين سيمثلون منتخب الديكة في نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم ألمانيا 2024.
ويواجه منتخب فرنسا، بطل أوروبا 1984 و2000، في الدور الأول، النمسا في 17 يونيو المقبل، وهولندا في 21 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم الدور الأول للمجموعة الرابعة بملاقاة نظيره البولندي في 25 يونيو.