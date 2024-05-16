رسميا.. دعوة نجم الاتحاد السعودي لكأس الأمم الأوروبية

كشف ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، رسميًا قائمة اللاعبين الذين سيمثلون منتخب الديكة في نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم ألمانيا 2024.

وضمت القائمة النهائية لاعب خط وسط الاتحاد السعودي، نغولو كانتي التي كان واحدا من أكثر اللاعبين حضورا في تشكيلة فرنسا في المواعيد الكبرى على غرار كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016 و2020، فيما تغيب عن مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة.

وضمت القائمة أبرز النجوم الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية وعلى رأسهم كيليان مبابي نجم ريال مدريد المقبل، وأوليفييه جيرو الذي انتقل من ميلان الإيطالي إلى غالاكسي الأمريكي وفيرلاند ماندي لاعب ريال مدريد، فيما كانت المفاجأة الشاب برادلي باركولا، مهاجم باريس سان جيرمان.

وقال ديشان في حديثه عن الدعوة المفاجئة لكانتي: "بالنظر إلى مسيرته اللافتة مع المنتخب، وتجربته الكبيرة، كنت على قناعة تامة من أن المنتخب الفرنسي سيكون أقوى في يورو 2024 بوجود نغولو كانتي."