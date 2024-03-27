نجم منتخب ألمانيا السابق يرشح فرنسا للتتويج بلقب يورو 2024

رشح النجم السابق لنادي بايرن ميونخ وقائد منتخب ألمانيا السابق فيليب لام منتخب فرنسا للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا المقررة إقامتها في ألمانيا خلال الصيف المقبل.

وعقب المباراة الودية التي جمعت "منتخب المانشافت" بنظيره الفرنسي، السبت، قال فيليب لام في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه لا يزال مقتنعًا بأن المنتخب الفرنسي هو المرشح الأوفر حظًا لإحراز اللقب في الأراضي الألمانية بالذات.

وتابع القائد الذي ساهم بتتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2014: "فرنسا هي الأقرب للتتويج باللقب، ببساطة لأنها تملك تشكيلة رائعة، هناك ما لا يقل عن 40 لاعبًا قادرين على اللعب في أعلى المستويات، لديها حقًا الكثير من النجوم الموهوبين للغاية".

وخلال السنوات العشر الماضية، تُوج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018، كما بلغ المباراة النهائية في 2022، ونهائي كأس أمم أوروبا 2016 فضلاً عن تتويجه بلقب دوري الأمم الأوروبية 2021.

وأضاف أسطورة بايرن ميونخ: "يمكن القول إن مدرب فرنسا ديدييه ديشان هو الأكثر حظًا بوجود لاعبين أساسيين بنفس جودة اللاعبين البدلاء تقريبًا، أنا متأكد من أن اللقب سيكون من نصيب المنتخب الذي كان، خلال السنوات الأخيرة، في الواجهة في كل المسابقات."

وخط فيليب لام، مسيرة كروية لامعة كانت بدايتها مع بايرن ميونخ، العام 2002، وحتى اعتزاله في 2017 ، فيما كان لعب لموسم واحد على سبيل الإعارة مع شتوتغارت.

وتُوج لام بلقب الدوري الألماني في 8 مناسبات، وكأس ألمانيا في 6 مناسبات، فضلا عن دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية في 2013.

وتقام كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين، وتلعب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات هولندا والنمسا، فضلاً عن المنتخب المتأهل من الملحق.