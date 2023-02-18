حكم VAR يترك منصبه بعد خطئه خلال مباراة آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن لي ماسون حكم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مباراة آرسنال وبرينتفورد، غادر منصبه ولن يكون مسؤولًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الآن.

ووفقًا للصحيفة، فقد رحل لي ماسون بالتراضي، بعد أسبوع من ارتكاب الحكم البالغ من العمر 51 عامًا خطأ فادحًا في تعادل آرسنال 1/1 مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسمحت تقنية حكم الفيديو المساعد، بشكل غير صحيح، بتسجيل هدف التعادل الذي وقعه إيفان توني، حيث لم يتم التحقق مما إذا كان كريستيان نورغارد زميل توني متسللا.

وتأثر آرسنال بالخطأ، حيث خسر من مانشستر سيتي 1/3 بعد ذلك ليتعادل الغانرز وحامل اللقب في النقاط، لكن السيتي لعب مباراة أكثر.