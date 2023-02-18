حكم VAR يترك منصبه بعد خطئه خلال مباراة آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي
كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن لي ماسون حكم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مباراة آرسنال وبرينتفورد، غادر منصبه ولن يكون مسؤولًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الآن.
ووفقًا للصحيفة، فقد رحل لي ماسون بالتراضي، بعد أسبوع من ارتكاب الحكم البالغ من العمر 51 عامًا خطأ فادحًا في تعادل آرسنال 1/1 مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسمحت تقنية حكم الفيديو المساعد، بشكل غير صحيح، بتسجيل هدف التعادل الذي وقعه إيفان توني، حيث لم يتم التحقق مما إذا كان كريستيان نورغارد زميل توني متسللا.
وتأثر آرسنال بالخطأ، حيث خسر من مانشستر سيتي 1/3 بعد ذلك ليتعادل الغانرز وحامل اللقب في النقاط، لكن السيتي لعب مباراة أكثر.
وفي وقت سابق من الأسبوع، قبل ميكيل أرتيتا، على مضض، اعتذار لجنة الحكام وقال المدرب الإسباني: "سأكون راضيًا فقط إذا أعادوا النقطتين".
وأضاف: "أنا أُقدّر الاعتذار الصادق والحقيقي، لكنه لا يزيل حقيقة لدينا نقطتان أقل، والجميع يرتكب أخطاء ولكن هذا كان شيئًا مختلفًا".
وتابع مدرب آرسنال: "كان هناك غضب وخيبة أمل كبيران، لأن هذا لم يكن خطأ بشريًا، بل كان سوء فهم كبيرًا لعملك، وهذا غير مقبول، أنا آسف، لقد كلف آرسنال نقطتين، وعلينا إيجاد هاتين النقطتين في مكان آخر في الدوري".
وكان هوارد ويب رئيس لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز غاضبًا أيضًا، حيث كشف أنه استدعى جميع المسؤولين لمناقشة أخطاء نهاية الجولة الـ23.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز كانت مروعة لنظام حكم الفيديو المساعد (VAR)، حيث تعرض برايتون لضربة في محاولته للتأهل لبطولة أوروبية بعدما تعادل 1/1 مع كريستال بالاس، لكنه تأثر بإلغاء هدف لاعبه برفيس إستوبينان بشكل خاطئ بسبب التسلل.
لكن خلال الإعادة ظهر أن خط التسلل جاء بالخطأ على جيمس تومكنز بدلًا من زميله مدافع بالاس مارك جويهي الذي كان خلفه.
وكان ماسون وجون بروكس (حكم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مباراة برايتون وكريستال بالاس) تحت النار من بين مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز الذين جلسوا من خلال ورشة عمل فيديو بقيادة ويب للتأكد من عدم ارتكاب نفس الأخطاء في عطلة نهاية الأسبوع التالية.
ونقلت "ديلي ميل" عن ويب قوله: "نحن نقبل الأخطاء التي ارتكبت.. ومع ذلك، نحن متشجعون بالطريقة التي استجاب بها المسؤولون لدينا، وواثقون من أنهم سيواصلون التعلم إلى الأمام".
وكان ماسون حكمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 15 عامًا، وأشرف على 287 مباراة في الدوري الممتاز خلال تلك الفترة بحسب الصحيفة.
وتوقف، بعد موسم 2020/2021، ليصبح حكام في تقنية (VAR).
وأدار ماسون أكثر من 500 مباراة منذ العام 1998.