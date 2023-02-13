استبدال حكم الفيديو في مباراتين بالدوري الإنجليزي بسبب خطأ

تقرر استبدال جون بروكس كحكم فيديو مساعد في مباراتين بعدما ألغى بشكل خاطئ هدفا سجله برايتون آند هوف ألبيون في تعادله مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي.

ويغيب بروكس عن مواجهة ليفربول وإيفرتون المقررة اليوم الإثنين، وكذلك مباراة القمة المرتقبة التي تجمع آرسنال المتصدر ومانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، بعد غد الأربعاء.

وتعرض برايتون آند هوف ألبيون لضربة في محاولته للتأهل لبطولة أوروبية بعدما تعادل 1-1 مع كريستال بالاس، لكنه تأثر بإلغاء هدف لاعبه برفيس إستوبينان بشكل خاطئ بسبب التسلل.