لجنة الحكام تعترف "بخطأ بشري" من حكم الفيديو في مباراة آرسنال وبرينتفورد
اعترفت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بوقوع "خطأ بشري" من حكم الفيديو المساعد خلال مباراة آرسنال متصدر الدوري الممتاز أمام برينتفورد، وكذلك في مباراة أخرى أقيمت أمس السبت.
وأحرز إيفان توني هدفا ليهدي برينتفورد التعادل 1/1 ويتسبب في ضياع نقطتين من آرسنال في الصراع على اللقب، لكن الإعادة أظهرت أنه كان يجب إلغاء الهدف بسبب التسلل؛ ما دعا ميكل أرتيتا مدرب آرسنال لاتهام الحكام "بتغيير اللوائح".
وشعر أرتيتا أنه كان يجب إلغاء الهدف بعدما بدا أن إيثان بينوك كان في موقف تسلل أثناء منع غابرييل ماغليايس مدافع آرسنال من مقابلة ركلة حرة نحو منطقة الجزاء وقبل أن يسجل توني الهدف.
وفي لندن، تعرض برايتون آند هوف ألبيون لضربة في محاولته للتأهل لبطولة أوروبية بعدما تعادل 1/1 مع كريستال بالاس، لكنه تأثر بإلغاء هدف لاعبه برفيس إستوبينان بشكل خاطئ بسبب التسلل.
لكن خلال الإعادة ظهر أن خط التسلل جاء بالخطأ على جيمس تومكنز بدلا من زميله مدافع بالاس مارك جويهي الذي كان خلفه.
وقالت لجنة الحكام، اليوم الأحد: "يمكن للجنة الحكام التأكيد أن هاوارد ويب رئيس اللجنة تواصل مع آرسنال وبرايتون آند هوف ألبيون لإبلاغهما بالخطأ الواضح في عمل حكم الفيديو المساعد في مباراتي الفريقين على الترتيب في الدوري يوم السبت".
وأضافت اللجنة: "حدثت الواقعتان بسبب خطأ بشري ويتعلق بتحليل مواقف التسلل وتم مراجعتهما من لجنة الحكام".
وأصبح ويب، وهو حكم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، رئيسا للجنة الحكام هذا الموسم.