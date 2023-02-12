لجنة الحكام تعترف "بخطأ بشري" من حكم الفيديو في مباراة آرسنال وبرينتفورد

وفي لندن، تعرض برايتون آند هوف ألبيون لضربة في محاولته للتأهل لبطولة أوروبية بعدما تعادل 1/1 مع كريستال بالاس، لكنه تأثر بإلغاء هدف لاعبه برفيس إستوبينان بشكل خاطئ بسبب التسلل.

لكن خلال الإعادة ظهر أن خط التسلل جاء بالخطأ على جيمس تومكنز بدلا من زميله مدافع بالاس مارك جويهي الذي كان خلفه.

وقالت لجنة الحكام، اليوم الأحد: "يمكن للجنة الحكام التأكيد أن هاوارد ويب رئيس اللجنة تواصل مع آرسنال وبرايتون آند هوف ألبيون لإبلاغهما بالخطأ الواضح في عمل حكم الفيديو المساعد في مباراتي الفريقين على الترتيب في الدوري يوم السبت".

وأضافت اللجنة: "حدثت الواقعتان بسبب خطأ بشري ويتعلق بتحليل مواقف التسلل وتم مراجعتهما من لجنة الحكام".

وأصبح ويب، وهو حكم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، رئيسا للجنة الحكام هذا الموسم.