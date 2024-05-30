جملة واحدة.. طلب كاسترو الأخير من لاعبي النصر في مواجهة الهلال
وجَّه لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي، طلبًا مهمًّا للاعبيه قبل مواجهة الهلال المرتقبة، غدًا الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة المواجهة المرتقبة بين فريقي الهلال والنصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024.
ووصل الهلال للنهائي على حساب الاتحاد بعد الفوز عليه في نصف النهائي على ملعبه بجدة بنتيجة 2-1. بينما حجز النصر مقعده في النهائي بعد الانتصار على الخليج بنتيجة 3-1 في الدور ذاته.
وخاض النصر، تدريبًا على ملعب "الأول بارك"، مزج بين الجانبين البدني والفني، واختتم بمناورة بين مجموعتين، فيما استبق المدرب البرتغالي، لويس كاسترو، ذلك باجتماع ميداني مع اللاعبين.
وقالت صحيفة "الرياضية"، إن كاسترو شدد في اجتماعه مع اللاعبين على أهمية لقاء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، محذّرًا من ارتكاب أي أخطاء لصعوبة تعويضها خلال المباريات النهائية، مشددًا: "النهائي مهم جدًّا، لا ترتكبوا الأخطاء؛ لأنه من الصعب التعويض".
ويسعى كل فريق للظفر بالكأس، فالهلال يأمل في الحفاظ على اللقب والفوز به للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بينما يسعى النصر نحو اللقب الغائب منذ عام 1990 للمرة السابعة في تاريخه.
وجمعت الفريقين 5 مواجهات هذا الموسم، حقق النصر فيها انتصارًا وحيدًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، بينما انتصر الهلال في الدوري وكأس السوبر وكأس موسم الرياض، وحسم التعادل المواجهة الأخيرة في الدوري.
وقرر اتحاد الكرة، تعيين الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا لإدارة مباراة الكلاسيكو، وذلك بعدما قاد مباراة لكل فريق خلال الموسم الماضي، من بطولة دوري روشن السعودي.