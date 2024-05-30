جملة واحدة.. طلب كاسترو الأخير من لاعبي النصر في مواجهة الهلال

وجَّه لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي، طلبًا مهمًّا للاعبيه قبل مواجهة الهلال المرتقبة، غدًا الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة المواجهة المرتقبة بين فريقي الهلال والنصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024.

ووصل الهلال للنهائي على حساب الاتحاد بعد الفوز عليه في نصف النهائي على ملعبه بجدة بنتيجة 2-1. بينما حجز النصر مقعده في النهائي بعد الانتصار على الخليج بنتيجة 3-1 في الدور ذاته.

وخاض النصر، تدريبًا على ملعب "الأول بارك"، مزج بين الجانبين البدني والفني، واختتم بمناورة بين مجموعتين، فيما استبق المدرب البرتغالي، لويس كاسترو، ذلك باجتماع ميداني مع اللاعبين.