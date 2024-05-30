رسميًا.. كشف هوية حكم مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن هوية حكم الساحة، لمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستكون بين قطبي الرياض الهلال والنصر.
ومن المقرر أن يكون يوم الجمعة 31 مايو الجاري موعداً لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، وسيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وأصدر اتحاد القدم السعودي، بيانًا قال فيه إن الأرجنتيني داريو هيريرا، هو من سيدير المباراة تحكيميًا.
وأنهى اتحاد كرة القدم بالسعودية، الجدل حول اسم الحكم، بعد ترديد اسم المكسيكي سيزار راموس، ما أثار غضب مشجعي النصر.
والتقى الهلال والنصر في نهائي كأس الملك 5 مرات سابقة، وهذه المرة السادسة، حيث فاز الهلال سابقاً بـ3 ألقاب مقابل لقبين للنصر.
الهلال يسعى إلى تحقيق البطولة الثالثة هذا الموسم بعد دوري روشن وكأس السوبر السعودي.
على الجانب الآخر، يسعى النصر بدوره إلى الفوز بلقبه الأول في البطولات المحلية هذا الموسم، وذلك بعد خسارة لقب الدوري السعودي.