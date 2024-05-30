رسميًا.. كشف هوية حكم مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

ومن المقرر أن يكون يوم الجمعة 31 مايو الجاري موعداً لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، وسيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وأصدر اتحاد القدم السعودي، بيانًا قال فيه إن الأرجنتيني داريو هيريرا، هو من سيدير المباراة تحكيميًا.

وأنهى اتحاد كرة القدم بالسعودية، الجدل حول اسم الحكم، بعد ترديد اسم المكسيكي سيزار راموس، ما أثار غضب مشجعي النصر.