رياض محرز يصدم مدرب منتخب الجزائر

منتخب الجزائر سيلعب مع نظيره الغيني يوم 6 يونيو المقبل، ثم مع أوغندا في يوم 10 من الشهر ذاته، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقالت قناة "الحياة" الجزائرية، إن قائد المنتخب الجزائري رياض محرز لن يكون في التجمع القادم للمنتخب بناء على رغبته، في صدمة ثانية للمنتخب.

الصدمة الأولى، وقعت عندما رفض محرز الانضمام إلى معسكر المنتخب الجزائري السابق، والذي تخلله مباراتان وديتان أمام كل من بوليفيا (22 مارس)، وجنوب أفريقيا (26 مارس).

وللمرة الثانية يغيب رياض محرز عن تربص المنتخب الوطني الجزائري، وفقًا لتقرير قناة "الحياة" الجزائرية، ما تسبب في صدمة مدربه بيتكوفيتش، الذي كان ينوي الاعتماد عليه في خطته الجديدة لبناء منتخب قوي.