رياض محرز يصدم مدرب منتخب الجزائر
وجّه الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، صدمة قوية لمنتخب بلاده ومدربه بيتكوفيتش، والذي يستعد لخوض مواجهتين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
منتخب الجزائر سيلعب مع نظيره الغيني يوم 6 يونيو المقبل، ثم مع أوغندا في يوم 10 من الشهر ذاته، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وقالت قناة "الحياة" الجزائرية، إن قائد المنتخب الجزائري رياض محرز لن يكون في التجمع القادم للمنتخب بناء على رغبته، في صدمة ثانية للمنتخب.
الصدمة الأولى، وقعت عندما رفض محرز الانضمام إلى معسكر المنتخب الجزائري السابق، والذي تخلله مباراتان وديتان أمام كل من بوليفيا (22 مارس)، وجنوب أفريقيا (26 مارس).
وللمرة الثانية يغيب رياض محرز عن تربص المنتخب الوطني الجزائري، وفقًا لتقرير قناة "الحياة" الجزائرية، ما تسبب في صدمة مدربه بيتكوفيتش، الذي كان ينوي الاعتماد عليه في خطته الجديدة لبناء منتخب قوي.
وقالت القناة في تقريرها، إن "بيتكوفيتش" مدرب منتخب الجزائر، طلب من محرز إعلان رغبته في العودة إعلاميا قبل انطلاق المعسكر، وهو ما لم يقم به نجم أهلي جدة حتى الآن.
وأوضحت القناة: "محرز لم يعلن إلى حد الآن رغبته في العودة إلى المنتخب الوطني من عدمها، رغم أن بيتكوفيتش أراد في البداية الاعتماد عليه لإعادة بناء المنتخب من جديد".
واختتمت: "بيتكوفيتش يفكر بإبعاد محرز نهائيا عن خطته مع المنتخب الوطني مستقبلا".