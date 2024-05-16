سر طرد محرز وفيرمينو من اجتماع يايسله ولاعبي الأهلي السعودي

وقال:" محرز وفيرمينو تأخَّرا عن اجتماع عقده يايسله مع لاعبي الأهلي عقب لقاء الرياض يوم الـ25 من أبريل الماضي بالدوري لمدة دقيقة واحدة فقط وهو ما جعل المدرب الألماني يطرد الثنائي ويرفض حضورهما الاجتماع".

وأشار إلى أن المشكلة تتمثل في القناعات الفنية للمدرب الألماني وليس ضعف الشخصية كما يردد البعض موضحًا أن هناك بالفعل عدم قناعة من بعض اللاعبين تجاه مدربهم.

وفاز الأهلي على حساب الشباب بنتيجة 2-1 على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ31 لدوري روشن السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 58 نقطة.