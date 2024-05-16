سر طرد محرز وفيرمينو من اجتماع يايسله ولاعبي الأهلي السعودي
وصلت العلاقة بين الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، والثنائي الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو نجمي الفريق إلى طريق مسدود.
وترددت أنباء عن صدام بين المدرب الألماني وأبرز نجوم الفريق وعلى رأسهم محرز وفيرمينو وسط شائعات حول رغبة اللاعبين البارزين في التشكيلة الأهلاوية في الإطاحة بالمدرب لعدم الاقتناع بما يقدمه مع الفريق وضعف شخصيته.
وكشف الصحفي السعودي محمد شليه خلال استضافته ببرنامج (الديوانية) عن موقف يعكس الصدام بين ثنائي الأهلي والمدرب الألماني يايسله.
وأشار شليه إلى أن يايسله لا يملك شخصية ضعيفة كما يروج البعض بل بالعكس فهو مدرب صارم ويطبق خصومات مالية ضد اللاعبين حال تقصيرهم أو خروجهم عن النص.
وقال:" محرز وفيرمينو تأخَّرا عن اجتماع عقده يايسله مع لاعبي الأهلي عقب لقاء الرياض يوم الـ25 من أبريل الماضي بالدوري لمدة دقيقة واحدة فقط وهو ما جعل المدرب الألماني يطرد الثنائي ويرفض حضورهما الاجتماع".
وأشار إلى أن المشكلة تتمثل في القناعات الفنية للمدرب الألماني وليس ضعف الشخصية كما يردد البعض موضحًا أن هناك بالفعل عدم قناعة من بعض اللاعبين تجاه مدربهم.
وفاز الأهلي على حساب الشباب بنتيجة 2-1 على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ31 لدوري روشن السعودي.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 58 نقطة.