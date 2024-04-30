أنشيلوتي يخدع بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الخطة التي ينوي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني الدخول بها لمواجهة بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على بايرن ميونخ في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، على ملعب أيانز أرينا بمدينة ميونخ.

وتحدثت تقارير سابقة عن توجه أنشيلوتي للاستمرار بالدفع بتشواميني في خط الدفاع بجوار روديغير الذي سيراقب هاري كين مهاجم بايرن ميونخ البارز.