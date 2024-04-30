أنشيلوتي يخدع بايرن ميونخ
كشفت تقارير صحفية إسبانية، الخطة التي ينوي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني الدخول بها لمواجهة بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويحل ريال مدريد ضيفًا على بايرن ميونخ في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، على ملعب أيانز أرينا بمدينة ميونخ.
وتحدثت تقارير سابقة عن توجه أنشيلوتي للاستمرار بالدفع بتشواميني في خط الدفاع بجوار روديغير الذي سيراقب هاري كين مهاجم بايرن ميونخ البارز.
لكن إذاعة راديو ماركا خالفت هذه المعلومات حيث كشفت عن الفكرة التي ينوي أنشيلوتي فعلها لخداع بايرن ميونخ.
حسب راديو ماركا، فإن هناك تغييرًا سوف يحدث في خط الوسط من خلال وضع كامافينغا على دكة البدلاء مع تقديم تشواميني للعب كخط وسط.
ووفقًا للتقرير ذاته، فإن ناتشو هو من سيلعب كقلب دفاع بجوار روديغير وليس تشواميني كما اعتاد الفريق مؤخرًا.
وبوجود تشواميني وفالفيردي في خط الوسط سوف يحتاج أنشيلوتي للاختيار بين توني كروس أو لوكا مودريتش للعب بجوارهما، حيث تبدو أسهم اللاعب الألماني أعلى نسبيًّا رغم تألق مودريتش مؤخرًا.
ولن يكون هناك مفاجآت في مركز حراسة المرمى رغم سفر تيبو كورتوا إلى ميونخ برفقة اللاعبين، إذ سيبدأ لونين المباراة بشكل كبيعي.