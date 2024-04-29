أسطورة الكرة الألمانية يقلل من ريال مدريد

قلل لوثر ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ، من ريال مدريد، قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونخ، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب في مدريد يوم 8 مايو.

ووفقًا للاعب الألماني السابق، فإن بايرن ميونخ هو المرشح للفوز على ريال مدريد، ويعتقد أن النادي الإسباني كان "محظوظًا" أمام مانشستر سيتي في ربع النهائي.

وقال ماتيوس: "بايرن ميونخ مفضل قليلا أمام ريال مدريد، ريال مدريد كان محظوظًا بالتأهل أمام مانشستر سيتي".

وأضاف: "لقد سمعت أن المزاج العام في غرفة ملابس بايرن ميونخ أفضل مما كان عليه منذ فترة طويلة".