أسطورة الكرة الألمانية يقلل من ريال مدريد
قلل لوثر ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ، من ريال مدريد، قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.
ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونخ، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب في مدريد يوم 8 مايو.
ووفقًا للاعب الألماني السابق، فإن بايرن ميونخ هو المرشح للفوز على ريال مدريد، ويعتقد أن النادي الإسباني كان "محظوظًا" أمام مانشستر سيتي في ربع النهائي.
وقال ماتيوس: "بايرن ميونخ مفضل قليلا أمام ريال مدريد، ريال مدريد كان محظوظًا بالتأهل أمام مانشستر سيتي".
وأضاف: "لقد سمعت أن المزاج العام في غرفة ملابس بايرن ميونخ أفضل مما كان عليه منذ فترة طويلة".
ويدخل ريال مدريد المباراة بعد أسبوعين مثمرين للغاية، إذ تفوق على مانشستر سيتي وبرشلونة.
ويمر بايرن ميونخ أيضًا بفترة جيدة، إذ لم يخسر أيًا من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وفاز في الأربع السابقة.
ومع ذلك، لدى فريق توماس توخيل بعض المخاوف المتعلقة باللياقة البدنية قبل مباراة الثلاثاء، وتحوم الشكوك حول ليروي ساني، ولم يلعب جمال موسيالا أمام أينتراخت فرانكفورت.
وشوهد ماتياس دي ليخت وهو يعرج بسبب بعض المشاكل البدنية، اليوم الاثنين.
والمتأهل من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ سيلعب في النهائي، يوم 1 يونيو، مع المتأهل من مواجهة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.
ويعتقد ماتيوس أن بايرن ميونخ قادر على الفوز على ريال مدريد في ألمانيا وإسبانيا، وأعرب عن أمنيته أن يجمع نهائي دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، وقال: "ستكون قصة جميلة".