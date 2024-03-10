"وجبات برغر".. تكريم غريب لإيدين هازارد
أطلق نادي ليل الفرنسي اسم لاعبه السابق، البلجيكي إدين هازارد على مركزه التدريبي الجديد.
لكن المفاجئ أن ليل باع وجبات "برغر" تحمل اسم هازارد والرقم 10 في الملعب قبل مواجهة رين في الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي اليوم الأحد.
ويُعرف عن هازارد حبه الشديد لـ"البرغر" وهو الأمر الذي تسبب بزيادة وزنه بشكل ملحوظ.
وكان الدولي البلجيكي السابق ضيف الشرف في مباراة، اليوم الأحد، على ملعب بيير موروا في الدوري الفرنسي.
ونشر ليل عبر حسابه على منصة "X" صورة لقطع "برغر" عليها صورة قميص يحمل اسم هازارد ورقمه، كما رسم رأس هازارد على كؤوس المشروبات مع ألقاب الفريق التي حصدها هازارد مع الفريق الفرنسي.
وعاد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى حيث بدأ كل شيء، حيث ظهر لأول مرة في كرة القدم الفرنسية.
وقضى هازارد 12 عامًا في ليل، وخرج من الأكاديمية ليشارك في 194 مباراة مع الفريق الأول وسجل 50 هدفًا.
وساعد هازارد ليل على الفوز بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، قبل أن ينضم إلى تشيلسي العام 2012.
ذكريات رائعة
ومع البلوز فاز هازارد بألقاب أخرى في إنجلترا، بالإضافة إلى الدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل انضمامه إلى ريال مدريد في 2019.
لكن المهاجم المميز فشل بشكل واضح في سانتياغو برنابيو، ما دفعه إلى الاعتزال المبكر في 2023.
تصريحات صادمة
والشهر الماضي صدم هازارد مشجعي كرة القدم بتصريحات جديدة، عندما تحدث عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأمور أخرى.
وسئل هازارد إن كان يرغب في أن تكون لديه عقلية كريستيانو وأجاب: "لا، لو عشت مثل كريستيانو رونالدو، لكنت منهكا، كنت أرغب في القيام بالأشياء بطريقتي والنجاح".
وأضاف: "لا أقدر أن أكون في الحمام البارد لمدة ساعة، اتركني وحدي، مع أصدقائي، نعود إلى المنزل، نلعب الورق، أذهب مع الأطفال إلى الحديقة لقد كان هذا بمثابة التعافي لو كنت مثل كريستيانو لكنت مرهقاً"
وتابع هازارد: "لم أكن أراقب ما آكله، لكنني لم أذهب لتناول البرغر كل يوم أيضًا، لا يمكنك فعل ذلك لمدة 16 عامًا، لم أكن أعتقد أن الأمر مهم، أنا من عشاق المتعة، أحب أن آكل وأشرب مع أصدقائي فالحمية الغذائية سخيفة ولا تنجح".