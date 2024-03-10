"وجبات برغر".. تكريم غريب لإيدين هازارد

أطلق نادي ليل الفرنسي اسم لاعبه السابق، البلجيكي إدين هازارد على مركزه التدريبي الجديد.

لكن المفاجئ أن ليل باع وجبات "برغر" تحمل اسم هازارد والرقم 10 في الملعب قبل مواجهة رين في الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي اليوم الأحد.

ويُعرف عن هازارد حبه الشديد لـ"البرغر" وهو الأمر الذي تسبب بزيادة وزنه بشكل ملحوظ.

وكان الدولي البلجيكي السابق ضيف الشرف في مباراة، اليوم الأحد، على ملعب بيير موروا في الدوري الفرنسي.

ونشر ليل عبر حسابه على منصة "X" صورة لقطع "برغر" عليها صورة قميص يحمل اسم هازارد ورقمه، كما رسم رأس هازارد على كؤوس المشروبات مع ألقاب الفريق التي حصدها هازارد مع الفريق الفرنسي.