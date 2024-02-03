إجابة صادمة من هازارد حول عقلية رونالدو
صدم البلجيكي إدين هازارد مشجعي كرة القدم بتصريحات جديدة، عندما تحدث عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأمور أخرى.
وسئل هازارد إن كان يرغب في أن تكون لديه عقلية كريستيانو وأجاب: "لا، لو عشت مثل كريستيانو رونالدو، لكنت منهكا، كنت أرغب في القيام بالأشياء بطريقتي والنجاح".
وأضاف: "لا أقدر أن أكون في الحمام البارد لمدة ساعة، اتركني وحدي، مع أصدقائي، نعود إلى المنزل، نلعب الورق، أذهب مع الأطفال إلى الحديقة لقد كان هذا بمثابة التعافي لو كنت مثل كريستيانو لكنت مرهقاً"
وتابع "لم أكن أراقب ما آكله، لكنني لم أذهب لتناول البرغر كل يوم أيضًا، لا يمكنك فعل ذلك لمدة 16 عامًا، لم أكن أعتقد أن الأمر مهم، أنا من عشاق المتعة، أحب أن آكل وأشرب مع أصدقائي فالحمية الغذائية سخيفة ولا تنجح".
وتابع: "إذا كنت تريد اللعب حتى سن الأربعين فلا بأس، لكنني كنت أعلم أنني لن أكون هكذا لدي دائمًا بعض المشروبات في ثلاجتي".
وأتم:" من السهل أن أقول ذلك الآن، منذ أن كنت صغيرا كنت من محبي زيدان، كان هناك زيدان، لذلك أحببت ريال مدريد البرنابيو، القميص الأبيض، هناك سحر لا يملكه الآخرون".
وأكد البلجيكي: "ريال مدريد مميز، لكنه لم يكن يناسبني، لم أكن أنا ولم أظهر كثيرا، حتى طريقة اللعب لم تكن تناسبني مقارنة بالأندية الأخرى، لكنه كان حلمي، لم أستطع إنهاء مسيرتي دون تحقيقه".
وأردف: "اللعب هناك أمر معقد، ربما كنت بحاجة لتدريب أكثر، لقد تعرضت أيضًا لأسوأ الإصابات في أسوأ الأوقات، أعود ثم يعود الألم ومن ثم أجبر نفسي، في الموسم الثاني وصل كارلو أنشيلوتي وقمت بالتحضير بشكل جيد ولعبت بشكل جيد، لكن المشكلة جسدي والألم والإصابات، ريال مدريد يظهر لك أنه أكبر من أي شيء آخر".
وأضاف لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق: "يقولون إنني كنت شخصًا كسولًا، لكنني لم أمض 16 عامًا دون تدريب، صحيح أنني كنت أصل في بعض الصباحات دون أن أنام جيدًا، ودون رغبة".
وأوضح هازارد: "يحزنني أن الأمر انتهى بهذا الشكل، القصة المثالية كانت ستكون بتسجيل هاتريك ومن ثم الوداع، في تشيلسي كان الأمر أفضل، كنت أعلم أن كل شيء قد انتهى ولم أرغب حتى في الدخول، ربما كان الناس سيصفرون ضدي هل تعرف ماذا؟ اتركوني على مقاعد البدلاء وسأستمتع بالأمر".
وواصل: "في ريال مدريد تعرضت لسلسلة من الإصابات، في بعض الأحيان لم أكن أعرف حتى كيف أو لماذا، تستيقظ، تنهض من السرير تتأذى، كان جسدي متعبًا، ولم أستطع تحمل المزيد مع زيدان، كانت لدينا علاقة كرة قدم، وسيعطيك بعض التعليمات، ولم يزعجك ذلك".
وقال: "بنزيما و مودريتش لاعبان في القمة، توني كروس ودي بروين يتنفسان كرة القدم".
وعن الدوري الإنجليزي قال هازارد: "في الدوري الإنجليزي لم يكن الأمر سيئًا، لقد احترموا اللعبة ولم يقوموا بتدخلات قاسية جدًا عليك ولكن في إسبانيا إنهم سيئون لكن ما هو أكثر قسوة يدهسون عليك قليلاً ثم يقولون لم أفعل ذلك عن قصد".
وانتقل هازارد لريال مدريد في 2019 مقابل أكثر من 100 مليون يورو وكان من المتوقع أن يعوض رحيل رونالدو، لكن البلجيكي شارك في 33 مباراة فقط سجل فيها 10 أهداف وصنع 9 قبل أن يتم فسخ العقد بالتراضي الصيف الماضي.
وأعلن هازارد اعتزال كرة القدم في أكتوبر الماضي رغم أنه بعمر 33 عاما.