إجابة صادمة من هازارد حول عقلية رونالدو

صدم البلجيكي إدين هازارد مشجعي كرة القدم بتصريحات جديدة، عندما تحدث عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأمور أخرى.

وسئل هازارد إن كان يرغب في أن تكون لديه عقلية كريستيانو وأجاب: "لا، لو عشت مثل كريستيانو رونالدو، لكنت منهكا، كنت أرغب في القيام بالأشياء بطريقتي والنجاح".

وأضاف: "لا أقدر أن أكون في الحمام البارد لمدة ساعة، اتركني وحدي، مع أصدقائي، نعود إلى المنزل، نلعب الورق، أذهب مع الأطفال إلى الحديقة لقد كان هذا بمثابة التعافي لو كنت مثل كريستيانو لكنت مرهقاً"

وتابع "لم أكن أراقب ما آكله، لكنني لم أذهب لتناول البرغر كل يوم أيضًا، لا يمكنك فعل ذلك لمدة 16 عامًا، لم أكن أعتقد أن الأمر مهم، أنا من عشاق المتعة، أحب أن آكل وأشرب مع أصدقائي فالحمية الغذائية سخيفة ولا تنجح".