لماذا نجم برشلونة أفضل للهلال من صلاح؟

ارتبط اسم محمد صلاح، نجم ليفربول، طوال أشهر بالانتقال إلى صفوف الاتحاد في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الصيف المقبل، لكن أخيرًا ظهر اسم الهلال أيضًا ضمن الأندية المهتمة بضم النجم المصري صاحب التاريخ الكبير في صفوف "الريدز".

فهل ستكون صفقة انضمام صلاح للهلال مفيدة بالنسبة للنادي السعودي؟ في الواقع هذا أمر أجاب "الزعيم" عنه بنفسه لمجرد خروج أنباء التفاوض مع رافينيا، لاعب برشلونة الحالي.

من أفضل صلاح أم رافينيا؟

لو سألنا هذا السؤال بشكل عام، بلا شك الدولي المصري وصل لمكانة غير مسبوقة للكثير من اللاعبين حول العالم، وبالطبع من ضمنهم رافينيا.

صلاح بطل لدوري أبطال أوروبا وللدوري الإنجليزي، ويملك العديد من الأرقام القياسية التي ربما لن يحلم البرازيلي بالاقتراب منها، لذلك بشكل عام فالنجم المصري أفضل بالتأكيد.

لكن تلك الإجابة ستختلف لو كان السؤال من الأفضل بالنسبة للهلال؟ وأيهما يحقق مصالح "الزعيم" بشكل أكبر؟ هناك قد تكون هناك بعض الشكوك قبل وضع اسم صلاح أولًا.