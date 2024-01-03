تقرير: محمد صلاح هدفا لنادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي

كشف الصحفي الإنجليزي الشهير بن جاكوبس أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يتواجد على طاولة اللاعبين الذين يرغب نادي الهلال السعودي في ضمهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبدأت التكهنات تزيد بشأن مستقبل صلاح الفترة الماضية، على الرغم من أن عقده الحالي مع ليفربول سينتهي في صيف 2025، أي نهاية الموسم المقبل.

وأشار بن جكوبس، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس" إلى أن "نادي الهلال سيحاول التعاقد مع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أنه كان على قائمة أمنياتهم في الصيف الماضي خلف ليونيل ميسي ونيمار داسيلفا".

وأشار إلى إنه بالرغم من ذلك، فإن الأفضلية كانت لنادي الاتحاد آنذاك لأنه كان ممثل السعودية في كأس العالم للأندية.