تقرير: محمد صلاح هدفا لنادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي
كشف الصحفي الإنجليزي الشهير بن جاكوبس أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يتواجد على طاولة اللاعبين الذين يرغب نادي الهلال السعودي في ضمهم في الميركاتو الصيفي المقبل.
وبدأت التكهنات تزيد بشأن مستقبل صلاح الفترة الماضية، على الرغم من أن عقده الحالي مع ليفربول سينتهي في صيف 2025، أي نهاية الموسم المقبل.
وأشار بن جكوبس، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس" إلى أن "نادي الهلال سيحاول التعاقد مع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أنه كان على قائمة أمنياتهم في الصيف الماضي خلف ليونيل ميسي ونيمار داسيلفا".
وأشار إلى إنه بالرغم من ذلك، فإن الأفضلية كانت لنادي الاتحاد آنذاك لأنه كان ممثل السعودية في كأس العالم للأندية.
وسعى الهلال إلى ضم ليونيل ميسي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، إلا أن النجم الأرجنتيني اختار في النهاية الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.
ثم تعاقد الهلال مع نيمار، بعد التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان، ورغم ذلك فإن البرازيلي لم يشارك إلا في 5 مباريات حيث تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي.
وكانت صحيفة "ميرور" أشارت في تقرير سابق لها إلى أن ليفربول سبق أن رفض عرضاً ضخماً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لصلاح قبل الموعد النهائي للانتقالات الصيفية، موضحة أن الأندية السعودية لن تتوقف حتى تحصل على توقيع المهاجم المصري، حتى لو كان ذلك يعني الانتظار حتى الصيف.
وكان صلاح قد سجل ثنائية قاد بها فريقه للفوز 4-2 أمام نيوكاسل، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز، ووصل لهدفه الـ14 في الموسم الحالي متصدرًا قائمة الهدافين بالمشاركة مع النرويجي إيرلينغ هالاند.