ماذا قال كلوب عن هدفي محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل؟
علق المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول على فوز الريدز 4/2 على نيوكاسل وتسجيل محمد صلاح هدفين.
وأهدر صلاح ضربة جزاء في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، لكن صلاح سجل هدفين في الشوط الثاني وأضاف كورتيس جونز وكودي جاكبو هدفين آخرين ليفوز ليفربول 4/2 على نيوكاسل أمس الإثنين ليرفع الريدز رصيده إلى 45 نقطة من 20 مباراة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (مع أستون فيلا).
ورفع صلاح رصيده إلى 151 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول.
وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "صلاح ماكينة تسجيل أهداف، كان من الممكن أن يساعد لو سجل ركلة الجزاء الأولى، إنه أمر مميز للغاية".
وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ حقًّا الآن بأن محمد صلاح يمكنه تغيير المباراة، ويمكنه التحسن في مباراة وكل هذه الأشياء، لأنه فعل ذلك مئات المرات".
وتابع مدرب ليفربول: "لكنه مجرد مثال جيد حقًّا؛ كلما زاد عدد الأهداف التي سجلتها، اعتدت على تضييع الفرص، حتى عندما تكون ركلة جزاء، وكلما فهمت ما عليك القيام به استمر، وإذا لزم الأمر - وهو ما يحدث غالبًا - استمر في التحسن، وهذا ما فعله صلاح".
وأتم : "من الواضح مرة أخرى أنها مباراة جيدة حقًّا من البداية إلى النهاية، ومرة أخرى إذا كانت لديك هذه الخيارات لتلعبها، فمن الواضح أن هذا مفيد جدًّا، لقد أحببت المباراة، أحببت الأجواء، كل شيء كان مثاليًّا باستثناء الهدفين اللذين تلقتهما شباكنا، يمكننا أن نرى ذلك على وجه أليسون بيكر بشكل خاص، فهو لم يعجبه ذلك".
وأكد كلوب: "هناك الكثير من العروض الجيدة، لا أستطيع أن أتذكر حقًّا أداءً سيئًا، لأكون صادقًا، كانت جميعها جيدة حقًّا، لكن كان علينا أن نفعل ذلك، جعلنا الأمر صعبًا للغاية على نيوكاسل وكانت النقاط الثلاث مستحقة تمامًا".
وعن المجري دومينيك سوبوسلاي الذي غادر في الدقيقة الـ65 قال كلوب: "يعاني من إصابة في أوتار الركبة، نأمل ألا تكون خطيرة للغاية، اللاعبون الآخرون شعروا بالتعب أيضًا، إنه أمر يصيب بالتوتر، لكن لا يوجد بديل إذا كنت تريد الفوز بالمباريات".
من جهته قال صلاح عن تغيير حذائه في الشوط الأول: "هذا لا يتعلق بالخرافة أو السحر لأنني ألعب بالعديد من الأحذية، لكن عندما أشعر أنها ستغير من أدائي، حسنًا أبدلها".
ورفع صلاح رصيده إلى 14 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.
وسيحصل ليفربول على راحة لعدة أيام قبل أن يواجه فولهام يوم الـ10 من يناير في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
لكن ليفربول سيفتقد خدمات صلاح بسبب انضمامه لمنتخب مصر الذي يشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.
وتقام البطولة بين الـ13 من يناير والـ11 من فبراير.