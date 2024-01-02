ماذا قال كلوب عن هدفي محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل؟

وأتم : "من الواضح مرة أخرى أنها مباراة جيدة حقًّا من البداية إلى النهاية، ومرة ​​أخرى إذا كانت لديك هذه الخيارات لتلعبها، فمن الواضح أن هذا مفيد جدًّا، لقد أحببت المباراة، أحببت الأجواء، كل شيء كان مثاليًّا باستثناء الهدفين اللذين تلقتهما شباكنا، يمكننا أن نرى ذلك على وجه أليسون بيكر بشكل خاص، فهو لم يعجبه ذلك".

وأكد كلوب: "هناك الكثير من العروض الجيدة، لا أستطيع أن أتذكر حقًّا أداءً سيئًا، لأكون صادقًا، كانت جميعها جيدة حقًّا، لكن كان علينا أن نفعل ذلك، جعلنا الأمر صعبًا للغاية على نيوكاسل وكانت النقاط الثلاث مستحقة تمامًا".

وعن المجري دومينيك سوبوسلاي الذي غادر في الدقيقة الـ65 قال كلوب: "يعاني من إصابة في أوتار الركبة، نأمل ألا تكون خطيرة للغاية، اللاعبون الآخرون شعروا بالتعب أيضًا، إنه أمر يصيب بالتوتر، لكن لا يوجد بديل إذا كنت تريد الفوز بالمباريات".