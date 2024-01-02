بهدفيه في نيوكاسل.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)
واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة الأرقام القياسية، مع ليفربول، بعد أن أحرز هدف ناديه الأول في شباك نيوكاسل خلال مباراة الفريقين مساء اليوم الإثنين بالدوري الإنجليزي.
ويستضيف ملعب "أنفيلد" ، مباراة ليفربول وضيفه نيوكاسل يونايتد، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومع بداية الشوط الثاني أحرز محمد صلاح هدف التقدم لليفربول، بعد مقابلته عرضية زميله داروين نونيز.
وبعد تسجيل محمد صلاح هدفا في مرمى نيوكاسل يونايتد، فإنه قد وصل إلى 150 هدفا بقميص "ليفربول بالدوري الإنجليزي، ليصبح خامس لاعب في تاريخ "الريدز" يصل إلى هذا الرقم.
وأحرز صلاح هدفًا ثانيًا في المباراة ليرتفع رصيده من الأهداف إلى 151 هدفًا
وعوضت ثنائية محمد صلاح في الشوط الثاني ركلة جزاء ضائعة ليبدأ ليفربول العام الجديد بفارق ثلاث نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 4-2 على نيوكاسل يونايتد بملعب آنفيلد اليوم الاثنين.
ويملك فريق المدرب يورغن كلوب، الذي بدأ اليوم متساويا في النقاط مع أستون فيلا، 45 نقطة من 20 مباراة.
ولدى أستون فيلا 42 نقطة بينما يحتل مانشستر سيتي، الذي لعب 19 مباراة، المركز الثالث برصيد 40 نقطة.
ويحتل نيوكاسل المركز التاسع برصيد 29 نقطة.