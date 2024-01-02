بهدفيه في نيوكاسل.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)

ويستضيف ملعب "أنفيلد" ، مباراة ليفربول وضيفه نيوكاسل يونايتد، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع بداية الشوط الثاني أحرز محمد صلاح هدف التقدم لليفربول، بعد مقابلته عرضية زميله داروين نونيز.

وبعد تسجيل محمد صلاح هدفا في مرمى نيوكاسل يونايتد، فإنه قد وصل إلى 150 هدفا بقميص "ليفربول بالدوري الإنجليزي، ليصبح خامس لاعب في تاريخ "الريدز" يصل إلى هذا الرقم.

وأحرز صلاح هدفًا ثانيًا في المباراة ليرتفع رصيده من الأهداف إلى 151 هدفًا