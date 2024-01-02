ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح أمام نيوكاسل
زاحم المصري محمد صلاح قائد نجم ليفربول، النرويجي إيرلينغ هالاند، على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله هدفين في فوز الريدز على نيوكاسل 4-2 ضمن مباريات الجولة 20 من البريميرليغ.
وعوضت ثنائية محمد صلاح في الشوط الثاني ركلة جزاء ضائعة ليبدأ ليفربول العام الجديد بفارق ثلاث نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 4-2 على نيوكاسل يونايتد بملعب آنفيلد اليوم الاثنين.
سيطر ليفربول على المباراة ونجح صلاح، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، في كسر الجمود أخيرا في الدقيقة 49 عندما مرر داروين نونيز الكرة إلى الدولي المصري لينهيها في الشباك من مسافة قريبة.
وسجل ألكسندر إيساك على عكس سير اللعب من التسديدة الثانية فقط لنيوكاسل في المباراة في الدقيقة 54 عندما تلقى تمريرة بينية من أنتوني جوردون ووضعها في مرمى الحارس أليسون.
لكن كيرتس جونز أعاد أصحاب الأرض إلى المقدمة في الدقيقة 74 بعد تمريرة عرضية من ديوجو جوتا وهز كودي جاكبو الشباك بعد أربع دقائق أخرى.
وقلص سفين بوتمان الفارق لنيوكاسل في الدقيقة 81 قبل أن يسجل صلاح، الذي كان يلعب مباراته الأخيرة قبل السفر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، من ركلة جزاء بعد تعرض جوتا لمخالفة ليحسم الفوز في الدقيقة 86.
ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 14 هدفًا، ليتساوى في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع هالاند مهاجم مانشستر سيتي.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:
محمد صلاح، ليفربول، 14 هدفًا.
إرلينغ هالاند، مانشستر سيتي، 14 هدفًا.
دومينيك سولانكي، بورنموث، 13 هدفًا.
سون هيونغ مين، توتنهام، 12 هدفًا.
غارود بوين، وست هام، 11 هدفًا.
هوانغ هي تشان، ولفرهامبتون، 10 أهداف.
أولي واتكينز، أستون فيلا، 9 أهداف.
ألكسندر إيزاك، نيوكاسل، 9 أهداف.