الهلال يقدم عرضا ضخما لضم رافينيا نجم برشلونة
كشفت تقارير صحفية عن تقدم نادي الهلال السعودي بعرض كبير لضم البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكان خورخي جيسوس، مدرب الهلال، قد كشف مؤخرا عن تلقيه وعدا من إدارة ناديه برئاسة فهد بن نافل بضم صفقات قوية للفريق.
وقالت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم السبت، إن "رافينيا في طريقه ليصبح أحد الخيارات التي سيستخدمها برشلونة في الصيف المقبل، فالدوري السعودي للمحترفين، الذي يحاول منذ عام ضم الجناح البرازيلي، يعود بقوة الآن، ويقدم عرضًا لا يمكن رفضه من الناحية المالية".
وأضاف التقرير: "تم تكثيف الاتصالات في الأسابيع الأخيرة لضم اللاعب، إذ يدرك برشلونة أن رافينيا مطلوب في السعودية وأن بيعه ممكن تمامًا، و(الزعيم) يسعى بكل قوته لضمه، فهو على استعداد لدفع 100 مليون يورو، بين ثابتة ومتغيرة، مقابل انتقاله لدوري روشن".
ووصل رافينيا إلى برشلونة في صيف عام 2022.
وقع برشلونة مع رافينيا مقابل 57 مليون يورو لناديه السابق ليدز يونايتد، بالإضافة إلى سبعة متغيرات، ولا يزال معظم هذا المبلغ في انتظار السداد.
وشارك رافينيا أساسيًا في 12 مباراة فقط من أصل 21 خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسجل 4 أهداف و7 تمريرات حاسمة.