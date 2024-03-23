الهلال يقدم عرضا ضخما لضم رافينيا نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن تقدم نادي الهلال السعودي بعرض كبير لضم البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان خورخي جيسوس، مدرب الهلال، قد كشف مؤخرا عن تلقيه وعدا من إدارة ناديه برئاسة فهد بن نافل بضم صفقات قوية للفريق.

وقالت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم السبت، إن "رافينيا في طريقه ليصبح أحد الخيارات التي سيستخدمها برشلونة في الصيف المقبل، فالدوري السعودي للمحترفين، الذي يحاول منذ عام ضم الجناح البرازيلي، يعود بقوة الآن، ويقدم عرضًا لا يمكن رفضه من الناحية المالية".