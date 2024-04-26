5 أسباب تمنح الترجي الأفضلية على صن داونز
ساعات ويتحدد الفريقان المشاركان في المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا بعد مواجهتي إياب نصف النهائي بين صن داونز والترجي في جانب والأهلي ومازيمبي في الجانب الآخر.
والترجي هو الفريق الوحيد الذي سجل في الذهاب، ويملك أفضلية واضحة في العودة لكن هذا ليس فقط بسبب نتيجة المواجهة الأولى، وإنما لخمسة أسباب أخرى نستعرضها فيما يلي:
آخر خسارة خارج الأرض
النسخة الحالية من الترجي تعرف من أين تؤكل الكتف، فالفريق لا ينهار خارج أرضه كما يفعل بعض المنافسين في البطولات المحلية والقارية.
فالترجي متماسك، ويملك عقلية رائعة عند اللعب خارج الأرض، يكفيه أن آخر خسارة تعرض لها الفريق خارج أرضه كانت في الأول من ديسمبر من العام الماضي.
ومرت أقل من 5 أشهر بقليل على الفريق التونسي دون أن يتعرض لأي خسارة خارج أرضه منذ تلك المواجهة التي خسر فيها أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
دفاع حديدي
في 8 من آخر 9 مباريات خاضها الترجي في كل البطولات خرج النادي التونسي بشباك نظيفة، فالفكرة ليست في الكم على قدر الكيف.
فعدد كبير من تلك المواجهات كان أمام فرق قوية هجوميًا، مثل الهلال السوداني، والنجم الساحلي والأفريقي التونسيين، وحتى أسيك ميموزا، وصن داونز نفسه.
والسلسلة الرائعة التي تحدثنا عنها للترجي هي أكثر من مجرد حالة حدثت في الفترة الأخيرة، فبشكل عام الفريق لم تهتز شباكه طوال الموسم في الدوري التونسي سوى في 6 منافسات، ما بين دور المجموعات العادي ومجموعة تحديد البطل التي لا تزال جارية.
والفريق الوحيد الذي يملك دفاعًا أقوى هو الصفاقسي، لكنه يحتل، حاليًا، المركز الأخير في مجموعة تحديد البطل بأربع نقاط، مقابل 13 للترجي في المركز الأول.
وقد تكون قوة الدفاع التي أظهرها الترجي في مباراة الذهاب هي الحل في الإياب وحتى في المباراة النهائية لو وُفق النادي التونسي وصعد لها.
فريق عملي
مؤخرًا، أصبح الترجي يبحث عن النتائج أكثر من الأداء، ولا يهم إذا ما كان يتعرض لضغط هجومي فظيع من المنافس طوال 90 دقيقة، فالأهم أن يسجل ويفوز، ولو لم يفز لا يجب أن يخسر.
وتصريح المدير الفني لصن داونز موكوينا بعد الخسارة في مباراة الذهاب هو خير دليل على ذلك عندما سأل الحضور عن مدى سعادتهم برؤية الترجي وهو يدافع ويركن الحافلة على ملعبه ووسط جماهيره.
وقال وقتها: "كم مرة رأيتم الترجي يوقف الحافلة على ملعبه؟ هل أنتم سعداء برؤية أحد أكبر أنديتكم يركن الحافلة لمواجهة صن داونز؟ إذا كنتم سعداء بذلك فلا مشكلة معي، يمكنكم مدح الترجي دون التقليل من أداء صن داونز".
وقارن موكوينا وقتها بين عدد الفرص التي صنعها كل فريق للتدليل على مدى قوة صن داونز أمام الترجي، لكنه أغفل أن النادي التونسي هو من خرج فائزًا وهو من نجح في هز الشباك عكس فريقه.
تراجع صن داونز
لن يوافقنا المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي في ذلك، لكن صن داونز في حالة تراجع مستمر منذ تتويجه ببطولة الدوري الأفريقي.
فالفريق فاز في 3 مباريات في وقتها الأصلي من آخر 9 قبل مواجهة الترجي الأخيرة.
وفي دوري الأبطال خسر صن داونز من الترجي، وحتى قبل ذلك كان صعوده أمام يونغ أفريكانز صعبًا للغاية بعد التعادل السلبي في مواجهتي الذهاب والإياب، وجاء الفرج في ركلات الترجيح التي أهدر فيها الفريق التنزاني 3 ركلات.
يان ساسي
بعيدًا عن هدفه في مباراة الذهاب الذي رافقه الكثير من التوفيق، إلا أن ساسي كان المتنفس الوحيد للترجي في تلك المباراة.
فاللاعب البرازيلي كان الوحيد الذي يهدد مرمى صن داونز في الذهاب، وأزعج دفاعات الضيوف في أكثر من مناسبة قللت الضغط على دفاعات فريقه الذي تلقى الكثير من الهجمات.
وبالإضافة لهذا يملك ساسي ميزة تكتيكية كبيرة وهي القدرة على اللعب في غالبية مراكز الهجوم، وأبرزها الجناحين الأيمن والأيسر صانع اللعب.
ووجود لاعب مثل ساسي في الإياب سيسهل من مهمة الترجي بكل تأكيد ويعقد من وضعية صن داونز الذي سيبدأ المباراة متأخرًا بهدف.