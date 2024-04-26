5 أسباب تمنح الترجي الأفضلية على صن داونز

ساعات ويتحدد الفريقان المشاركان في المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا بعد مواجهتي إياب نصف النهائي بين صن داونز والترجي في جانب والأهلي ومازيمبي في الجانب الآخر.

والترجي هو الفريق الوحيد الذي سجل في الذهاب، ويملك أفضلية واضحة في العودة لكن هذا ليس فقط بسبب نتيجة المواجهة الأولى، وإنما لخمسة أسباب أخرى نستعرضها فيما يلي:

آخر خسارة خارج الأرض

النسخة الحالية من الترجي تعرف من أين تؤكل الكتف، فالفريق لا ينهار خارج أرضه كما يفعل بعض المنافسين في البطولات المحلية والقارية.

فالترجي متماسك، ويملك عقلية رائعة عند اللعب خارج الأرض، يكفيه أن آخر خسارة تعرض لها الفريق خارج أرضه كانت في الأول من ديسمبر من العام الماضي.

ومرت أقل من 5 أشهر بقليل على الفريق التونسي دون أن يتعرض لأي خسارة خارج أرضه منذ تلك المواجهة التي خسر فيها أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

دفاع حديدي

في 8 من آخر 9 مباريات خاضها الترجي في كل البطولات خرج النادي التونسي بشباك نظيفة، فالفكرة ليست في الكم على قدر الكيف.

فعدد كبير من تلك المواجهات كان أمام فرق قوية هجوميًا، مثل الهلال السوداني، والنجم الساحلي والأفريقي التونسيين، وحتى أسيك ميموزا، وصن داونز نفسه.