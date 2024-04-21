الترجي يهزم صن داونز ويدعم حظوظه في بلوغ نهائي أبطال إفريقيا

خرج الترجي التونسي بأسبقية هدف وحيد لكنه مهم أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، السبت على ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة تونس.

ونجح بطل إفريقيا 4 مرات، في تتويج الفرص الكثيرة التي أتيحت له طوال الشوط الأول على الرغم من أن منافسه صن داونز فرض محاصرة لصيقة على لاعبي خط وسط وهجوم الترجي وخاصة البرازيليين يان ساس ورودريغو رودريغير، فضلا عن صانع الألعاب حسام تقا والجناح الأيسر، الجزائري حسام غشة.

وكان المهاجم رودريغيز قريبا من هز الشباك في الدقيقة 37 لكنه كرته من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيمن لمرمى صن داونز.

وانتظر الترجي، الذي لم تهتز شباكه في دوري الأبطال منذ 23 ديسبمر 2023، في الجولة الثانية من دور المجموعات، حتى الدقيقة 41 عندما نجح مهاجمه البرازيلي في استغلال تمريرة دقيقة من مواطنه رودريغيز ليغالط الحارس ويليامس ويمنح فريقه أسبقية مهمة (1 ـ 0) انتهت عليها الفترة الأولى.