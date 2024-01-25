استقالة مدير كرة القدم في اليويفا بعد خلاف مع تشيفرين

قال زفونيمير بوبان مدير كرة القدم بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس، إنه سيترك منصبه احتجاجًا على تحرك رئيس الاتحاد ألكسندر تشيفرين لدعم تغييرات في القوانين من شأنها أن تسمح له بتمديد فترة ولايته.

وأعلن بوبان، لاعب وسط ميلان الإيطالي وقائد منتخب كرواتيا سابقًا، عن قراره في خطاب نُشر عبر موقع "تيلي سبورت" الكرواتي.

وقال بوبان في خطابه: "يؤسفني ويحزنني الرحيل عن اليويفا".

وأضاف بوبان أن قراره بالرحيل جاء بعد دعم تشيفرين لاقتراح بتغيير قوانين اليويفا في اجتماع الجمعية العمومية المقبل في الثامن من فبراير/ شباط القادم في باريس والذي سيسمح له بخوض الانتخابات مجددًا عندما تنتهي فترة ولايته الحالية الممتدة لأربع سنوات في 2027.