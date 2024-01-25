ريال مدريد يتجاوز مانشستر سيتي في قائمة "ديلويت" المالية

وجاءت الإيرادات التجارية لتمثل النسبة الأعلى من دخل الأندية للمرة الأولى منذ 2015/2016، باستثناء موسم 2019/2020 الذي تأثر بجائحة كوفيد-19، مع زيادة إيرادات البث بنسبة متواضعة قدرها خمس في المئة.

وسجل ليفربول، الذي كان أكثر الأندية تقدمًا في نسخة العام الماضي بعد أن صعد إلى المركز الثالث من السابع، أسوأ تراجع في التصنيف السنوي هذا العام بعودته من جديد إلى المركز السابع، وهو واحد من بين ثلاثة أندية سجلت انخفاضًا في الإيرادات.

وسجلت الإيرادات الإجمالية للأندية المسجلة في قائمة ديلويت المالية لموسم 2022/2023 رقمًا قياسيًّا بلغ 10.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 14 في المئة عن العام الماضي، وتجاوزت نسب ما قبل الجائحة (9.2 مليار يورو في عامي 2021/2022 و2018/2019).