ديلي ميل: تشيفرين يسعى لتغيير النظام الأساسي للبقاء رئيسا لليويفا حتى 2031
كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، حجب تفاصيل التغييرات المقترحة في القواعد التي ستسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2031 من الوثائق المرسلة إلى كل اتحاد وطني قبل مؤتمر الشهر المقبل في باريس.
وبحسب الصحيفة يسعى تشيفرين إلى تغيير النظام الأساسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحيث لا يتم احتساب السنوات الثلاث الأولى التي قضاها في السلطة بعد خلافة ميشيل بلاتيني في 2016 ضمن الحد الأقصى لثلاث فترات للهيئة الحاكمة الأوروبية، لكن التعديلات المقترحة مفقودة من جدول أعمال الكونغرس، الذي تم تداوله أمس.
وأوضحت الصحيفة الشهيرة، أن أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ذهلوا عندما تم تقديم مقترحات تشيفرين لتمديد فترة حكمه إلى 15 عامًا لأول مرة في قرعة بطولة أمم أوروبا في هامبورغ الشهر الماضي، حيث لا تزال السرية هي طريقة عمله.
وتحدث ديفيد جيل، رئيس مانشستر يونايتد السابق، ضد التغييرات، ولا تزال هذه القضية هي نقطة النقاش الكبيرة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل انعقاد الجمعية العمومية، حيث ستكون هناك حاجة إلى 37 صوتًا من أصل 55 لإدخال القواعد الجديدة.
ومع ذلك، لا تزال التفاصيل سرية، بخلاف مذكرة في إحاطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأعضاء تفيد بأن التعديلات ستتبع "في الوقت المناسب".
وألكسندر تشيفرين المولود في 13 أكتوبر 1967 محامٍ سلوفيني ومدير كرة قدم، وكان رئيسًا لاتحاد كرة القدم في سلوفينيا بين عامي 2011 و2016.
ومنذ سبتمبر 2016 أصبح تشيفيرين رئيسًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ليصبح تلقائيًا نائب رئيس الفيفا.
وحصل تشيفرين على 42 صوتًا في كونغرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أثينا، متغلبًا على الهولندي مايكل فان براغ الذي حصل على 13 صوتًا.
وفي فبراير 2019، أُعيد انتخاب تشيفرين بالتزكية لفترة جديدة مدتها أربع سنوات في المؤتمر العادي الثالث والأربعين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في روما.