ديلي ميل: تشيفرين يسعى لتغيير النظام الأساسي للبقاء رئيسا لليويفا حتى 2031

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، حجب تفاصيل التغييرات المقترحة في القواعد التي ستسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2031 من الوثائق المرسلة إلى كل اتحاد وطني قبل مؤتمر الشهر المقبل في باريس.

وبحسب الصحيفة يسعى تشيفرين إلى تغيير النظام الأساسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحيث لا يتم احتساب السنوات الثلاث الأولى التي قضاها في السلطة بعد خلافة ميشيل بلاتيني في 2016 ضمن الحد الأقصى لثلاث فترات للهيئة الحاكمة الأوروبية، لكن التعديلات المقترحة مفقودة من جدول أعمال الكونغرس، الذي تم تداوله أمس.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة، أن أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ذهلوا عندما تم تقديم مقترحات تشيفرين لتمديد فترة حكمه إلى 15 عامًا لأول مرة في قرعة بطولة أمم أوروبا في هامبورغ الشهر الماضي، حيث لا تزال السرية هي طريقة عمله.