لضمان المنافسة العادلة.. إيطاليا تشكل لجنة للإشراف على الشؤون المالية للأندية

وكشفت مسودة مشروع مرسوم قبل اجتماع لمجلس الوزراء والذي وافق على الخطة أن "اللجنة المستقلة" ستعتني "بقانونية واتساق" الشؤون المالية والاقتصادية لأندية المحترفين، لضمان إدارتها بشكل صحيح واستدامتها.

وستكون اللجنة مخولة بإصدار الآراء التي قد تؤدي إلى اتخاذ تدابير بشأن "القبول والمشاركة والاستبعاد" للأندية من المسابقات الاحترافية.

وأثارت التقارير عن خطط حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالإشراف على الجوانب المالية في الأندية غضبا هذا الشهر بين كبار المسؤولين عن الرياضة والذين يشعرون أن هذه الإجراءات قد تمهد الطريق أمام التدخل السياسي في شؤونهم.