لضمان المنافسة العادلة.. إيطاليا تشكل لجنة للإشراف على الشؤون المالية للأندية
وافقت الحكومة الإيطالية اليوم الجمعة على تشكيل لجنة من الخبراء للإشراف ومراقبة الجوانب المالية والاقتصادية لأندية المحترفين الرياضية في البلاد ومن بينها كرة القدم وكرة السلة من أجل معالجة القضايا المالية للقطاع وضمان المنافسة العادلة.
وكشفت مسودة مشروع مرسوم قبل اجتماع لمجلس الوزراء والذي وافق على الخطة أن "اللجنة المستقلة" ستعتني "بقانونية واتساق" الشؤون المالية والاقتصادية لأندية المحترفين، لضمان إدارتها بشكل صحيح واستدامتها.
وستكون اللجنة مخولة بإصدار الآراء التي قد تؤدي إلى اتخاذ تدابير بشأن "القبول والمشاركة والاستبعاد" للأندية من المسابقات الاحترافية.
وأثارت التقارير عن خطط حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالإشراف على الجوانب المالية في الأندية غضبا هذا الشهر بين كبار المسؤولين عن الرياضة والذين يشعرون أن هذه الإجراءات قد تمهد الطريق أمام التدخل السياسي في شؤونهم.
وقال أندريا أبودي وزير الرياضة الإيطالي: "الهدف المشترك ليس فقط خفض الديون لكن قبل كل شيء العمل على احترام تكافؤ الفرص وتمكين الجهات المشرفة.. من اتخاذ القرارات الصحيحة".
وأضاف: "أنا مقتنع بأنه حتى الذين يعارضون الأمر سوف يعملون معا لضمان نجاح هذه الهيئة الجديدة".
ولا تزال هذه المقترحات عرضة للتغيير وهي تشبه في بعض الجوانب خططا لتعيين مراقب لكرة القدم الإنجليزية.
وستتكون اللجنة وهي جزء من مرسوم رياضي أوسع نطاقا، من رئيس وستة أعضاء.