يوفنتوس يجر كريستيانو رونالدو إلى القضاء من جديد
قرر نادي يوفنتوس الإيطالي أن يجر نجمه السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد للمحاكم وفق ما أورده الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو الخميس.
وقال فابريزيو رومانو إن فريق السيدة العجوز قرر استئناف الحكم الصادر فيما يعرف بقضية المستحقات العالقة، وذلك بعد أن كان رونالدو قد ربح قضيته ضد النادي على مستوى القضاء في أبريل الماضي، حيث حُكِم له بالحصول على رواتبه الشهرية التي لم تصله خلال فترة نشاطة مع اليوفي.
وقرّرت إدارة يوفنتوس الاستئناف ضد القرار الصادر في حقها، في خطوة منها لتخفيف الأضرار المالية، وتفادي دفع تعويضات مالية كبيرة للاعب البرتغالي، ما سيجعل الطرفين يعودان إلى أروقة المحاكم الإيطالية من جديد، وللمرة الثانية في ظرف شهرين.
وكان يوفنتوس تأخر عن تسديد بعض رواتب "رونالدو" في الوقت الذي كان فيه النادي يواجه مشكلات مالية، ليطالب اللاعب بتعويض قيمته 19.5 مليون يورو، قبل أن تقضي المحكمة بتعويضه بقيمة 9.8 ملايين يورو صافية من الضرائب.
وكشف فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" أن إدارة نادي يوفنتوس قررت الطعن في حكم كريستيانو رونالدو بعد فوزه رسميًا في معركته القانونية مع النادي بشأن نزاعه حول الرواتب غير المدفوعة".
وحمل كريستيانو رونالدو قميص السيدة العجوز بين عامي 2018 و2021 بصفقة بلغت قيمتها 117 مليون يورو، قبل أن يرحل منه إلى مانشستر يونايتد، ثم إلى النصر السعودي في شتاء 2023 بصفقة انتقال حرّ.
وخلال 3 مواسم في تورينو، لعب النجم البرتغالي مع اليوفي 134 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 101 هدف وصنع 22 هدفًا، كما نجح في إحراز 5 ألقاب، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس السوبر المحلي مرتين، بجانب لقب وحيد في مسابقة كأس إيطاليا.