رونالدو يكسب قضيته ضد يوفنتوس
حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو على حكم، ضد ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، يلزمه فيه بتعويض مادي كبير بسبب "مستحقات غير مدفوعة".
وكان رونالدو قد غادر يوفنتوس في أغسطس 2021 إلى مانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل بعدها إلى النصر السعودي، في يناير 2023.
وقرر رونالدو ملاحقة فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي قضائيا، وطلب الحصول على 21 مليون دولار، وهو مبلغ "وعده به يوفنتوس" عندما وافق على تخفيض راتبه السنوي خلال فترة تفشي فيروس كورونا، التي أضرت النادي ماديا.
وكان رونالدو قد وافق على التخلي عن راتب 4 أشهر خلال فترة لعبه مع يوفنتوس، خلال الجائحة، في مارس 2020، ولكن اتفاقا تم بين اللاعب والنادي على أن يتم تعويضه بالراتب لاحقا، وفقا لصحيفة غازيتا ديلو سبورت.
وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت"، اليوم الأربعاء، أن يوفنتوس سيتعين عليه دفع 19.5 مليون يورو المستحقة لرونالدو كأجور منذ فترة وجوده في النادي، بعد نجاح الفريق القانوني للاعب في الحصول على حكم ضد يوفنتوس لصالح النجم البرتغالي.
ورفضت المحكمة الدفوع التي قدمها نادي يوفنتوس، والتي قال فيها إنه لم تكن لديه أبدًا ميزانية مخصصة للأموال التي يتعين عليهم دفعها في هذه الحالة.
وسبق أن رفع باولو ديبالا دعوى قضائية ضد يوفنتوس لعدم حصوله على الأموال في هذه القضية، ولم يكن اللاعب الوحيد الذي عانى من هذا المصير.
وزاد رونالدو من أوجاع يوفنتوس المالية، فقد تكبّد النادي الإيطالي خسائر مالية قدرها 123.7 مليون يورو في الميزانية المالية لعام 2022-23.