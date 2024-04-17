رونالدو يكسب قضيته ضد يوفنتوس

وكان رونالدو قد غادر يوفنتوس في أغسطس 2021 إلى مانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل بعدها إلى النصر السعودي، في يناير 2023.

وقرر رونالدو ملاحقة فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي قضائيا، وطلب الحصول على 21 مليون دولار، وهو مبلغ "وعده به يوفنتوس" عندما وافق على تخفيض راتبه السنوي خلال فترة تفشي فيروس كورونا، التي أضرت النادي ماديا.

وكان رونالدو قد وافق على التخلي عن راتب 4 أشهر خلال فترة لعبه مع يوفنتوس، خلال الجائحة، في مارس 2020، ولكن اتفاقا تم بين اللاعب والنادي على أن يتم تعويضه بالراتب لاحقا، وفقا لصحيفة غازيتا ديلو سبورت.