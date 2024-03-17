الخطيب وحسام غالي يصدمان مارسيل كولر
أكد مصدر لـ"إرم نيوز" أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرغب في تمديد تعاقد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة.
وقال المصدر إن شركة الكرة في النادي الأهلي رفضت طلب كولر، وتحدثت معه بأن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب خلال السنوات الخمس الماضية.
ووفقا للمصدر، فإن شركة الكرة ترى توجيه الشكر لطاهر وعدم التجديد له بعد نهاية عقده، ويقود هذه الفكرة حسام غالي بشدة، ولكن كولر يصر على استمرار اللاعب.
وأضاف: "محمود الخطيب رئيس الأهلي يرى أيضا أنه من الأفضل عدم التجديد لطاهر والبحث عن بديل آخر جيد، خاصة وأن طاهر عقده كبير داخل القلعة الحمراء".
وهناك أزمة في الفترة الحالية بين كولر ولجنة الكرة؛ بسبب طاهر نظرا لتعارض الآراء بينهما، في وقت يميل فيه الخطيب وحسام غالي لرأي شركة الكرة.
يذكر أن طاهر لم يفرض نفسه على التشكيل الأساسي للنادي الأهلي منذ التعاقد معه، إلا في فترات بسيطة للغاية، رغم أنه الجميع كان يعول عليه لتعويض رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز.