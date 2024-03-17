الخطيب وحسام غالي يصدمان مارسيل كولر

أكد مصدر لـ"إرم نيوز" أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرغب في تمديد تعاقد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقال المصدر إن شركة الكرة في النادي الأهلي رفضت طلب كولر، وتحدثت معه بأن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب خلال السنوات الخمس الماضية.