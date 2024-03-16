طرفه إمام عاشور.. أول صدام في معسكر منتخب مصر

رفض إمام عاشور لاعب منتخب مصر محاولات الصلح مع زميله محمد أبوجبل، بعد المشادة بينهما في الدوري المصري خلال مباراة الأهلي والبنك الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، حاول الصلح بين إمام عاشور وأبوجبل، لكن الأول رفض، خاصة أن المشادة لم تكن الأولى بين اللاعبين.

وأضاف أن إمام عاشور رفض اعتذار أبوجبل، وأن الاثنين لم يتحدث أحدهما مع الآخر في معسكر منتخب مصر الحالي.

وأوضح أنه سيكون هناك محاولات جديدة للصلح بين إمام عاشور وأبوجبل لخلق حالة من الروح الجيدة داخل معسكر المنتخب.

وبيّن المصدر أن إمام عاشور سيكون من العناصر الأساسية مع المدرب حسام حسن وأيضا أبوجبل، ولذا لا بد من تصالح اللاعبين.