كولر يتخذ "أصعب قرار" تجاه الشناوي وشوبير
قدم مصطفى شوبير، الحارس الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مستويات قوية للغاية منذ أن تم الاعتماد عليه أساسيًّا.
ودفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بشوبير مع إصابة محمد الشناوي في الكتف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوتديفوار.
وقاد شوبير الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والفوز بكأس مصر على حساب الزمالك، قبل يومين في المملكة العربية السعودية.
ودفع تألق الحارس ذي الـ24 عامًا التكهنات حول مستقبل حراسة المرمى في الأهلي مع العودة المنتظرة لمحمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق.
ووفقًا لمصادر، فإن كولر ينوي فتح مجال المنافسة بين الحراس بشكل كامل حيث لن يتم منح الشناوي أفضلية الاستمرار كحارس أول للفريق دون منازع كما كان يحدث سابقًا.
ورغم علم كولر بصعوبة اتخاذ قرار مثل هذا بسبب أهمية محمد الشناوي للفريق، فإنه يرى ضرورة للاستمرار في خلق دوافع في مركز حراسة المرمى، وما يضمن ذلك من وجهة نظره هو منح مركز حراسة المرمى للحارس الأكثر تميزًا بعيدًا عن الترتيب السابق.
وأكدت مصادر أيضًا أن استمرار تألق شوبير سوف يمنحه دقائق لعب أكبر حتى لو عاد الشناوي أساسيًّا، إذ سيتم الدفع به بشكل أكبر للحفاظ على حالته ومعنوياته.
وتوج كأس مصر يوم الجمعه الماضي على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في التاريخ، وهي المواجهة التي شهدت تألق الحارس الشاب أيضًا.