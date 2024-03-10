كولر يتخذ "أصعب قرار" تجاه الشناوي وشوبير

ودفع تألق الحارس ذي الـ24 عامًا التكهنات حول مستقبل حراسة المرمى في الأهلي مع العودة المنتظرة لمحمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق.

ووفقًا لمصادر، فإن كولر ينوي فتح مجال المنافسة بين الحراس بشكل كامل حيث لن يتم منح الشناوي أفضلية الاستمرار كحارس أول للفريق دون منازع كما كان يحدث سابقًا.

ورغم علم كولر بصعوبة اتخاذ قرار مثل هذا بسبب أهمية محمد الشناوي للفريق، فإنه يرى ضرورة للاستمرار في خلق دوافع في مركز حراسة المرمى، وما يضمن ذلك من وجهة نظره هو منح مركز حراسة المرمى للحارس الأكثر تميزًا بعيدًا عن الترتيب السابق.