موقف نادر.. النصر والهلال يتحدان ضد هذا القرار
كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي ناديي النصر والهلال اتفقا للمرة الأولى على الوقوف ضد قرار تقليص عدد قوائم الفرق في الدوري السعودي إلى 25 لاعبًا، بدلًا من 30 لاعبًا في السابق.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن القرار لاقى رفضًا من ناديي الهلال والنصر، فيما أيده 16 ناديًا.
وفي شهر مارس الماضي أبلغ اتحاد كرة القدم الأندية السعودية في دوري المحترفين والدرجة الأولى والثانية والثالثة وكذلك الدرجة الرابعة والفئات السنية بالأعداد المعتمدة في قوائم الأندية للموسم الكروي الجديد.
وبحسب الخطاب الذي وصل إلى الرؤساء التنفيذين للأندية، فقد حُدد عدد اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين بـ25 لاعبًا كحد أعلى للقائمة، من بينهم عشرة لاعبين محترفين أجانب، على أن يكون منهم لاعبون من مواليد 2003 فما فوق، إذ يشارك 8 لاعبين في قائمة المباراة باستثناء كأس الملك والسوبر.
ووفقًا للقرار الجديد فإن كثيرًا من الأندية ستكون مضطرة للتخلي عن مزيد من الأسماء المحلية في صفوفها خاصة بعد تقليص القائمة.
قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم جاء بعد مقترح تقدم به الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق الفتح في اجتماع سابق ضم المديرين الفنيين للأندية، وهو المقترح الذي يرى بيليتش من خلاله أنه يخدم اللاعب السعودي وسيجد فرصته في المشاركة بدلَ أن يظل حبيس مقاعد البدلاء.
وأوضحت الصحيفة، أن "الهلال تقدم بطلب تأجيل المقترح لمدة عام واحد، وذلك لارتباطه مع بعض الأسماء بعقود إضافية، كما إن الموسم المقبل سيشهد مشاركة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية الموسعة التي ستقام صيف 2025 في أمريكا، وسيكون موعد إقامتها نهاية الموسم، إذ ترى الإدارة حاجتهم لكثير من الأسماء نظير الاستحقاق الدولي الكبير".
وأشار التقرير: "حظي طلب الهلال بتأييد من الغريم التقليدي النصر الذي يرى هو الآخر حاجته لاستمرار القائمة كما هي دون أي تقليص مع تعدد المنافسات وزيادة عدد المباريات".
وكان فهد بن نافل، رئيس الهلال، صرَّح عقب التتويج ببطولة كأس الملك، أن إدارته بالفعل تقدمت بطلب لإلغاء قرار تقليص القوائم لكن تم رفضه.
ووفقًا للقرار الجديد، فإنه سيتم السماح للأندية بتسجيل خمسة لاعبين بوصفهم عددًا إضافيًّا في قائمة الشباب من مواليد 2005، أي اللاعبين البالغين 19 عامًا بحيث يتم إدراجهم بشكل استثنائي في قائمة الشباب (تحت 18 سنة) على أن يشاركوا ضمن قائمة الفريق الأول وكذلك فريق درجة الشباب.
وفي حال إعارة اللاعبين مواليد 2005 لأي ناد آخر فسيتم تسجيلهم كذلك ضمن الخمسة المستثنين بوصفهم عددًا إضافيًّا في فريق درجة الشباب تحت 18 سنة.