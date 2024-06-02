موقف نادر.. النصر والهلال يتحدان ضد هذا القرار

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي ناديي النصر والهلال اتفقا للمرة الأولى على الوقوف ضد قرار تقليص عدد قوائم الفرق في الدوري السعودي إلى 25 لاعبًا، بدلًا من 30 لاعبًا في السابق.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن القرار لاقى رفضًا من ناديي الهلال والنصر، فيما أيده 16 ناديًا.

وفي شهر مارس الماضي أبلغ اتحاد كرة القدم الأندية السعودية في دوري المحترفين والدرجة الأولى والثانية والثالثة وكذلك الدرجة الرابعة والفئات السنية بالأعداد المعتمدة في قوائم الأندية للموسم الكروي الجديد.

وبحسب الخطاب الذي وصل إلى الرؤساء التنفيذين للأندية، فقد حُدد عدد اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين بـ25 لاعبًا كحد أعلى للقائمة، من بينهم عشرة لاعبين محترفين أجانب، على أن يكون منهم لاعبون من مواليد 2003 فما فوق، إذ يشارك 8 لاعبين في قائمة المباراة باستثناء كأس الملك والسوبر.