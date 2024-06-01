صدمة.. الهلال يضحي بـ3 نجوم دفعة واحدة

وينوي الهلال السعودي الاستمرار في دعم الفريق بصفقات قوية للغاية لكن ذلك يتطلب أولا إخلاء بعض الأماكن من القائمة الحالية.

وحسب صحيفة الرياضية فإن محمد جحفلي وصالح الشهري هما أول الراحلين عن نادي الهلال هذا الصيف.