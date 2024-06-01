صدمة.. الهلال يضحي بـ3 نجوم دفعة واحدة
بدأ نادي الهلال السعودي مرحلة الإعداد للموسم الجديد رغم النجاحات الهائلة التي حققها هذا الموسم.
وسيطر الهلال كليا على المسابقات السعودية هذا الموسم بتحقيق الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.
وأنهى الهلال موسمه بأفضل شكل ممكن حينما تغلب على منافسه النصر في نهائي كأس خاد الحرمين الشريفين.
وينوي الهلال السعودي الاستمرار في دعم الفريق بصفقات قوية للغاية لكن ذلك يتطلب أولا إخلاء بعض الأماكن من القائمة الحالية.
وحسب صحيفة الرياضية فإن محمد جحفلي وصالح الشهري هما أول الراحلين عن نادي الهلال هذا الصيف.
ولن يتوقف ميركاتو الهلال الذي بدأ مشعلا عند جحفي وصالح الشهري لكن الأمر وصل إلى البرازيلي ميشيل أيضا الذي ودع زملائه بالفعل بعد مباراة النصر أمس الجمعه.
وارتبط الهلال بعدد من الصفقة الكبيرة الصيف القادم أبرزها البرتغالي لياو جناح ميلان الإيطالي.
ومن المتوقع أيضا حسم مصير الظهير لودي في أقرب وقت ممكن وسط توقعات كبيرة برحيله.