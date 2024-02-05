لماذا لا يستطيع تشيلسي إقالة بوكيتينو قبل نهاية الموسم الحالي؟

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن تشيلسي يشعر بالقلق من إمكانية إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو؛ لأن ذلك قد يعرضه لخطر انتهاك قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع ظهور الوضع المالي غير المستقر للنادي كعامل مهم أثناء تفكيرهم في إجراء تغيير إداري.

ويتبقى لبوكيتينو حوالي 18 شهرًا على عقده في تشيلسي، وذكرت الصحيفة أن طرده سيكلف ما يزيد على 10 ملايين جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن أي مدفوعات يتم الاتفاق عليها قبل يونيو المقبل سيتم احتسابها ضمن قواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي يكافح تشيلسي بالفعل لتجنب انتهاكها بعد إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني على لاعبين جدد منذ استحواذ تود بويلي على النادي.