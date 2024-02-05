لماذا لا يستطيع تشيلسي إقالة بوكيتينو قبل نهاية الموسم الحالي؟
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن تشيلسي يشعر بالقلق من إمكانية إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو؛ لأن ذلك قد يعرضه لخطر انتهاك قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع ظهور الوضع المالي غير المستقر للنادي كعامل مهم أثناء تفكيرهم في إجراء تغيير إداري.
ويتبقى لبوكيتينو حوالي 18 شهرًا على عقده في تشيلسي، وذكرت الصحيفة أن طرده سيكلف ما يزيد على 10 ملايين جنيه إسترليني.
وأوضحت الصحيفة أن أي مدفوعات يتم الاتفاق عليها قبل يونيو المقبل سيتم احتسابها ضمن قواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي يكافح تشيلسي بالفعل لتجنب انتهاكها بعد إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني على لاعبين جدد منذ استحواذ تود بويلي على النادي.
ويقدّر خبراء ماليون مستقلون أن تشيلسي بحاجة إلى جمع عشرات الملايين من مبيعات اللاعبين بحلول نهاية يونيو؛ لتجنب اتهامه بخرق حدود الإنفاق، وهي مشكلة تفاقمت بسبب محاولاته الفاشلة لبيع لاعبين محليين مثل أرماندو بروخا، خلال الشهر الماضي.
وأفادت الصحيفة بأنه يُسمح للأندية حاليًا بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى على مدار ثلاث سنوات، رغم وجود استثناءات معينة، مثل الإنفاق على البنية التحتية وكرة القدم النسائية والاستثمار في الشباب.
ومع ذلك، لا يمكن تبرير حزم التعويضات بعد إقالة المديرين الفنيين، كما يملك بوكيتينو عددا كبيرا من الموظفين، حيث وصل في الصيف مع خيسوس بيريز وميغيل داغوستينو وتوني خيمينيز وابنه سيباستيانو بوكيتينو.
وأنفق ملّاك تشيلسي الجدد مبالغ ضخمة على إقالة المدربين منذ شراء النادي من رومان أبراموفيتش في مايو 2022، فقد حصد توماس توخيل 10 ملايين جنيه إسترليني عندما تمت إقالته بعد أربعة أشهر، كما حصد غراهام بوتر تعويضًا قدره 13 مليون جنيه إسترليني.
وكان تشيلسي على استعداد للتخلي عن كونور كالاغر وتريفوه تشالوباه وأرماندو بروخا بالسعر المناسب في يناير.
ومع ذلك، لم يغادر بروجا إلا على سبيل الإعارة إلى فولهام، بعد أن أدى تقدير قيمته السوقية بـ50 مليون جنيه إسترليني إلى حرمانه من الانتقال الدائم، بينما بقي تشالوباه في مكانه.
ووقع بوكيتينو، الصيف الماضي، عقدًا لمدة عامين مع خيار التمديد لمدة 12 شهرًا، وذكرت "ديلي ميل" أن جماهير تشيلسي هتفت باسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الخسارة 2/4، أمس الأحد، أمام ولفرهامبتون.
وخسر تشيلسي 10 مرات في الدوري الإنجليزي في 23 مباراة، وفاز 9 مرات، وتعادل 4 مرات، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ11.
وكان تشيلسي قد لعب تحت قيادة 4 مدربين الموسم الماضي، هم: توماس توخيل وغراهام بوتر وبرونو سالتورد، قبل التعاقد مع بوكيتينو الصيف الماضي.