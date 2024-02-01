ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يستعيد الوصافة بالفوز على بيرنلي

وتقمص النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني لمانشستر سيتي في الدقيقتين 16 و22 على الترتيب، فيما تكفل الإسباني رودري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 46.

في المقابل، أحرز البلجيكي أمين الدخيل هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب (الاتحاد)، عودة المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، الذي نزل إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء قبل ثلث ساعة على نهاية اللقاء، بعدما تعافى من إصابته التي أبعدته فترة طويلة عن الملاعب.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، الذي حقق انتصاره الـ14 في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 43 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني، بفارق الأهداف أمام أرسنال، المتساوي معه في نفس الرصيد، علما بأن الفريق السماوي مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع برينتفورد.

في المقابل، توقف رصيد بيرنلي، الذي تكبد خسارته الـ16 في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 3 انتصارات و3 تعادلات، عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).