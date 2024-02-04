تغريدة مثيرة من زوجة تياغو سيلفا بعد خسارة تشيلسي

وكتبت زوجة سيلفا عبر حسابها في منصة "X": "حان وقت التغيير، إذا انتظرت أكثر فسيكون الأوان قد فات".

ويبدو أن زوجة سيلفا تدعو لإقالة مدرب الفريق.

وخسر تشيلسي للمرة العاشرة في الدوري الإنجليزي في 23 مباراة، وفاز 9 مرات، وتعادل 4 مرات ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ11.

وكانت هذه المباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز التي يتلقى فيها فريق بوكيتينو أربعة أهداف بعد تعرضه للخسارة 1/ 0 على ملعب أنفيلد أمام ليفربول في المباراة السابقة.

وكان تشيلسي قد لعب تحت قيادة 4 مدربين الموسم الماضي، وهم: توماس توخيل وغراهام بوتر وبرونو سالتورد، قبل التعاقد مع بوكيتينو الصيف الماضي.

وعلى الرغم من معاناته في الدوري الإنجليزي، فإن تشيلسي لديه فرصة للتعويض في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول هذا الشهر.