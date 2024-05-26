رغم عداوته مع تين هاغ.. غارناتشو يحتفل مع سبيد على طريقة رونالدو (فيديو)
كرر أحد لاعبي مانشستر يونايتد الاحتفال الشهير بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.
وفاز مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب تغلبه على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 ، اليوم السبت ، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب (ويمبلي).
وتوج مانشستر يونايتد بلقبه الوحيد في الموسم الحالي كما حرم جاره مانشستر سيتي من الثنائية المحلية بعد تتويج الأخير بلقب الدوري الإنجليزي.
واحتفل أليخاندرو غارناتشو لاعب فريق مانشستر يونايتد بطريقة رونالدو مع المشجع الشهير للفريق الإنجليزي دارين واتكينز الشهير بـ"سبيد" في مقطع انتشر بين مشجعي مانشستر.
وأثار هذا الفيديو جدلًا خاصة أن غارناتشو اختار تكرار الاحتفال الخاص برونالدو رغم عداء الأخير مع المدرب الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني الحالي لفريق مانشستر يونايتد.
وتسبب هذا العداء بين تين هاغ ورونالدو في رحيل الأخير عن صفوف مانشستر يونايتد بفسخ عقده على خلفية تصريحات هاجم خلالها النجم البرتغالي الأجواء داخل قلعة أولد ترافورد.
وانضم رونالدو إلى النصر السعودي في شهر يناير 2023 بعد فسخ عقده مع النصر في صفقة انتقال حر.
وتم تصعيد اللاعب الأرجنيتني غارناتشو للفريق الأول بنادي مانشستر يونايتد منذ عام 2022 وانضم اللاعب لمنتخب الأرجنتين وخاض 5 مباريات دولية.