رغم عداوته مع تين هاغ.. غارناتشو يحتفل مع سبيد على طريقة رونالدو (فيديو)

كرر أحد لاعبي مانشستر يونايتد الاحتفال الشهير بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب تغلبه على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 ، اليوم السبت ، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب (ويمبلي).

وتوج مانشستر يونايتد بلقبه الوحيد في الموسم الحالي كما حرم جاره مانشستر سيتي من الثنائية المحلية بعد تتويج الأخير بلقب الدوري الإنجليزي.