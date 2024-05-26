رد غير متوقع من إنريكي حول بديل مبابي

النجم الفرنسي ظهر في مقطع فيديو وأوضح من خلاله أن الموسم الجاري هو الأخير له في الفريق الباريسي وفرنسا ككل وأنه سيذهب لمغامرة جديدة في الموسم المقبل، وستكون محطته المقبلة هي ريال مدريد.

وينتظر أن يكشف ريال مدريد وكيليان مبابي عن الصفقة المثيرة للاهتمام في الأسبوع الأول من شهر يونيو وتحديدا بعد مباراة الفريق الملكي أمام بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وألمح الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بعدم التعاقد مع مهاجم جديد خلفًا للنجم كليليان مبابي، في رد غير متوقع على الإطلاق.

وقال إنريكي بعد فوز فريقه بكأس فرنسا لكرة القدم الليلة الماضية إنه سيتعين على فريقه واللاعبين الجدد الذين سينضمون في فترة الانتقالات الصيفية الارتقاء بأدائهم في ظل رحيل هداف الفريق التاريخي كيليان مبابي.

وأكد إنريكي إن الفترة التي تسبق انطلاق الموسم الجديد ستكون ضرورية لإعداد فريقه للارتقاء إلى مستوى التوقعات في الموسم المقبل إذ لا يمكن لأي لاعب أن يحل محل مبابي الذي تشير تقارير إلى احتمال انضمامه للعملاق الإسباني ريال مدريد.