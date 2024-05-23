رد طريف من مبابي حول وجهته المقبلة بعد أن كشفت والدته السرّ (فيديو)
تداول نشطاء على منصة تويتر مقطع فيديو طريفا للنجم الفرنسي كيليان مبابي تحدث فيه عن الأخبار المتداولة حول وجتهه المقبلة والتي لم يتم حتى الآن الكشف عنها بصفة رسمية على الرغم من أن كل المؤشرات والتقارير أكدت أن بطل العالم 2018 سيظهر في الأيام القريبة رسميا في ريال مدريد.
وخلال حفل عشاء الوداع الذي أقامه مساء الإثنين في أحد المطاعم الفاخرة في باريس، تعرض مبابي مرارا إلى السؤال عن وجهته القادمة، حيث استقبله عدد من الصحفيين للسؤال عن حقيقة توقيعه مع الريال بعد أن كانت والدته فائزة العماري وهي أيضا مديرة أعماله قد لمحت إلى الفريق الذي سيلعب فيه إبنها الموسم المقبل.
ورد مبابي عن أسئلة الصحفيين بالقول "أغادر باريس سان جيرمان، إنه إحساس صعب لكن قدمت ما بإمكاني تقديمه وأنا فخور بالتجربة التي كانت لي في هذا الفريق الكبير والملهم من أجل النجاح."
وحين سئل ما إذا كان سيفصح عن الألوان التي سيحملها في موسم 2024 ـ 2025، بعد أن كانت والدته كشفت ذلك، رد مبابي بإجابة سريعة وطريفة قائلا: "مادامت والدتي تعرف الفريق الذي سألعب معه الموسم المقبل، فما عليكم إلا أن تسألوها وستكون الإجابة على لسانها." ثم ضحك قبل أن يغادر.
وينتظر أن يكشف ريال مدريد وكيليان مبابي عن الصفقة المثيرة للاهتمام في الأسبوع الأول من شهر يونيو وتحديدا بعد مباراة الفريق الملكي أمام بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.