رد طريف من مبابي حول وجهته المقبلة بعد أن كشفت والدته السرّ (فيديو)

تداول نشطاء على منصة تويتر مقطع فيديو طريفا للنجم الفرنسي كيليان مبابي تحدث فيه عن الأخبار المتداولة حول وجتهه المقبلة والتي لم يتم حتى الآن الكشف عنها بصفة رسمية على الرغم من أن كل المؤشرات والتقارير أكدت أن بطل العالم 2018 سيظهر في الأيام القريبة رسميا في ريال مدريد.

وخلال حفل عشاء الوداع الذي أقامه مساء الإثنين في أحد المطاعم الفاخرة في باريس، تعرض مبابي مرارا إلى السؤال عن وجهته القادمة، حيث استقبله عدد من الصحفيين للسؤال عن حقيقة توقيعه مع الريال بعد أن كانت والدته فائزة العماري وهي أيضا مديرة أعماله قد لمحت إلى الفريق الذي سيلعب فيه إبنها الموسم المقبل.