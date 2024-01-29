كلينسمان: أحترم منتخب السعودية ولا أخشاه
أكد يورغن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنه لا يخشى السعودية لكنه يكن الكثير من الاحترام للمنتخب الذي يدربه روبرتو مانشيني والذي سيواجهه في دور الـ16 بكأس آسيا غدًا الثلاثاء.
وفشلت كوريا الجنوبية في تصدر مجموعتها، ورغم أن ذلك جعلها تتجنب مواجهة اليابان في دور الـ16 إلا أنه وضعها في مسار تصادمي مع السعودية الفائزة باللقب ثلاث مرات والتي احتلت المركز الأول في مجموعتها.
وتدخل السعودية أيضًا المواجهة بسجل أفضل على مستوى البطولة إذ لم تخسر مطلقًا أمام كوريا الجنوبية في ثلاث مواجهات، لكن كلينسمان توقع مباراة "مثيرة" وقال إن المباراة قد تذهب حتى إلى ركلات الترجيح.
وقال كلينسمان للصحفيين قبل المواجهة التي من المتوقع أن يتفوق فيها عدد المشجعين السعوديين على عدد الكوريين الجنوبيين في استاد المدينة التعليمية: "لا أخشى أحدًا، ليس هناك خوف ولكن هناك الكثير من الاحترام لكل منافس".
وأضاف "روبرتو يقوم بعمل رائع، إنه عمل تدريجي كان عليه القيام به، من الواضح أنها مغامرة جديدة بالنسبة له ومغامرة جديدة بالنسبة لي في كوريا".
وتابع المدرب الألماني: "لدينا الكثير من الاحترام للسعودية، لقد لعبت ضد مانشيني كثيرًا خلال مسيرتي.. يمكنكم الآن رؤية تأثيره على الفريق بعد عشر مباريات".
وظهر كلينسمان وهو يبتسم في الملعب عندما تلقت كوريا الجنوبية هدف التعادل أمام ماليزيا في الدقيقة الـ15 من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقال منتقدون، إن ذلك كان جزءًا من الخطة لتجنب تصدر المجموعة ومواجهة اليابان، المنتخب الأعلى تصنيفًا في آسيا.
لكن المدرب الألماني قال إن الهدف كان تصدر المجموعة، وإن ابتسامته لا علاقة لها بمن سيواجه فريقه في الأدوار الإقصائية.
وأوضح "ابتسامتي كانت لأنني توقعت حدوث هذا، كانت مباراة استحوذنا فيها على الكرة بنسبة 85% تقريبًا، وحصلنا على 20 ركلة ركنية بالإضافة للعديد من الفرص ولم نسجل أيَّ هدف آخر".
وأردف: "عادة في كرة القدم هذا ما يحدث في الدقيقة الأخيرة، إذا لم تحسم المباراة، فإنك تعاقب".
وخسر فريق مانشيني أمام كوريا الجنوبية في مباراة ودية العام الماضي بعد وقت قصير من توليه تدريب الفريق ولا يتعامل المدرب الإيطالي باستخفاف مع فريق كلينسمان، رغم أن شباك الأخير استقبلت أهدافًا في جميع مباريات المجموعة الثلاث.
وقال مانشيني: "كوريا الجنوبية فريق جيد جدًّا، استقبال شباكهم ستة أهداف في دور المجموعات لا يقلل من قوتهم".
وختم: "سنواجه إحدى أفضل الفرق في البطولة، ليس فقط على مستوى المهاجمين، بل الفريق بأكمله جيد، لديهم السرعة والجودة بوجود اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا، لكننا تحسنّا كثيرًا في الشهر الماضي ونحن في موقف إيجابي".