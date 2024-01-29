كلينسمان: أحترم منتخب السعودية ولا أخشاه

أكد يورغن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنه لا يخشى السعودية لكنه يكن الكثير من الاحترام للمنتخب الذي يدربه روبرتو مانشيني والذي سيواجهه في دور الـ16 بكأس آسيا غدًا الثلاثاء.

وفشلت كوريا الجنوبية في تصدر مجموعتها، ورغم أن ذلك جعلها تتجنب مواجهة اليابان في دور الـ16 إلا أنه وضعها في مسار تصادمي مع السعودية الفائزة باللقب ثلاث مرات والتي احتلت المركز الأول في مجموعتها.

وتدخل السعودية أيضًا المواجهة بسجل أفضل على مستوى البطولة إذ لم تخسر مطلقًا أمام كوريا الجنوبية في ثلاث مواجهات، لكن كلينسمان توقع مباراة "مثيرة" وقال إن المباراة قد تذهب حتى إلى ركلات الترجيح.

وقال كلينسمان للصحفيين قبل المواجهة التي من المتوقع أن يتفوق فيها عدد المشجعين السعوديين على عدد الكوريين الجنوبيين في استاد المدينة التعليمية: "لا أخشى أحدًا، ليس هناك خوف ولكن هناك الكثير من الاحترام لكل منافس".