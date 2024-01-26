ضحكته أثارت جدلًا.. هل تعمد كلينسمان عدم مواجهة اليابان؟
أثار الألماني يورغن كلينسمان مدرب منتخب كوريا الجنوبية الجدل، بعد أن تبدلت مشاعره في لحظات خلال مباراة فريقه أمام ماليزيا في ختام دور المجموعات لكأس الأمم الآسيوية، وبدا عليه الارتياح بعد تأكده من عدم مواجهة اليابان في دور الـ16.
وبدا كلينسمان غاضبًا خلال تقدّم فريقه كوريا الجنوبية على ماليزيا 3/2 في ختام دور المجموعات، مساء الخميس، لكن المدرب الألماني ابتسم بعد التعادل مع ماليزيا، والذي يعني حصول المنتخب الكوري الجنوبي على المركز الثاني في مجموعته، وبالتالي تجنّب مواجهة منتخب اليابان في ثُمن النهائي، والاستعداد لمواجهة السعودية.
وبعد ظهور علامات الارتياح والسعادة على وجه كلينسمان تلقّى مدرب كوريا الجنوبية، انتقادات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وردّ كلينسمان على هذه الانتقادات قائلا: "المنتخب الكوري الجنوبي مكتمل الصفوف، ولم يتعمد عدم مواجهة اليابان".
ووصف المدرب الألماني في تصريحات صحفية بعد المباراة هذه الاتهامات بـ"استنتاجات دائما ما تحدث في البطولات".
وأكد كلينسمان أنه يثق جيدا في قدرات المنتخب بتقسيم مراحل الوصول إلى ما يريد مرحلة بمرحلة، لكنه لا يمكن الاستهانة بحجم المنتخبات التي ستواجههم، ويدركون جيدا أهمية البطولة بالنسبة لجميع المنتخبات المشاركة.
وشدد كلينسمان على أن منتخب كوريا الجنوبية لن يقبل بغير لقب بطولة كأس آسيا قطر 2023، معربا عن سعادته بالتأهل للدور الثاني عقب التعادل 3 ـ 3 مع منتخب ماليزيا.
وأشار كلينسمان، في المؤتمر الصحفي عقب التعادل مع ماليزيا، إلى أن منتخب كوريا الجنوبية تنتظره مهمة صعبة للغاية في الدور المقبل، معربا عن تطلعه للظهور المثالي وتحقيق الهدف في هذه البطولة.
وأوضح المدرب الألماني أن المنتخب الماليزي كشف له عيوبا لم يرها من قبل، لكنه يثق في جميع اللاعبين في تجاوز أخطاء المباراة وتصحيح المسار قبل مواجهة دور الـ16.
وأبدى كلينسمان رضاه عن المستوى الذي ظهر به جميع اللاعبين في المباراة، حيث قال: "سنسعى لتحقيق نتائج جيدة في المرحلة التالية من المنافسة من خلال الدخول في استراتيجية لعب جديدة لمواصلة تحقيق الانتصارات".
وأنهى منتخب كوريا الجنوبية مشواره في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، المقامة حاليا بقطر، في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب البحرين (المتصدر).
وضرب المنتخب الكوري الجنوبي موعدا ناريا مع نظيره السعودي يوم الثلاثاء القادم في دور الـ16 للبطولة، حيث يلتقي الفائز منهما في دور الثمانية مع الفائز من لقاء أستراليا وإندونيسيا.