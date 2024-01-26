ضحكته أثارت جدلًا.. هل تعمد كلينسمان عدم مواجهة اليابان؟

وردّ كلينسمان على هذه الانتقادات قائلا: "المنتخب الكوري الجنوبي مكتمل الصفوف، ولم يتعمد عدم مواجهة اليابان".

ووصف المدرب الألماني في تصريحات صحفية بعد المباراة هذه الاتهامات بـ"استنتاجات دائما ما تحدث في البطولات".

وأكد كلينسمان أنه يثق جيدا في قدرات المنتخب بتقسيم مراحل الوصول إلى ما يريد مرحلة بمرحلة، لكنه لا يمكن الاستهانة بحجم المنتخبات التي ستواجههم، ويدركون جيدا أهمية البطولة بالنسبة لجميع المنتخبات المشاركة.

وشدد كلينسمان على أن منتخب كوريا الجنوبية لن يقبل بغير لقب بطولة كأس آسيا قطر 2023، معربا عن سعادته بالتأهل للدور الثاني عقب التعادل 3 ـ 3 مع منتخب ماليزيا.

وأشار كلينسمان، في المؤتمر الصحفي عقب التعادل مع ماليزيا، إلى أن منتخب كوريا الجنوبية تنتظره مهمة صعبة للغاية في الدور المقبل، معربا عن تطلعه للظهور المثالي وتحقيق الهدف في هذه البطولة.

وأوضح المدرب الألماني أن المنتخب الماليزي كشف له عيوبا لم يرها من قبل، لكنه يثق في جميع اللاعبين في تجاوز أخطاء المباراة وتصحيح المسار قبل مواجهة دور الـ16.

وأبدى كلينسمان رضاه عن المستوى الذي ظهر به جميع اللاعبين في المباراة، حيث قال: "سنسعى لتحقيق نتائج جيدة في المرحلة التالية من المنافسة من خلال الدخول في استراتيجية لعب جديدة لمواصلة تحقيق الانتصارات".