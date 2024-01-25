مانشيني يشعل مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بتصريح ناري ضد كلينسمان

وكانت كوريا الجنوبية من بين الفرق المرشحة للقب قبل البطولة لكنها لم تكن في أفضل حالاتها في قطر واهتزت شباكها في جميع مبارياتها في دور المجموعات الذي اختتمته بالتعادل 3-3 مع ماليزيا.

واحتفظت السعودية بموقعها في صدارة المجموعة رافعة رصيدها إلى 7 نقاط، وتلتها تايلاند بخمس نقاط، بينما ودّعت عُمان البطولة بعد أن احتلت المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، وصعد منتخب إندونيسيا من المجموعة الرابعة كواحد من أفضل 4 منتخبات أحرزت المركز الثالث.

وكان منتخبا السعودية وتايلاند قد حسما تأهلهما بالفعل إلى الدور الثاني مع نهاية الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، لكن مباراة، اليوم، شهدت صراعًا على الصدارة.

وسيلتقي المنتخب السعودي في دور الستة عشر نظيره الكوري الجنوبي بينما تلتقي تايلاند مع أوزبكستان.