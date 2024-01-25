مانشيني يشعل مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بتصريح ناري ضد كلينسمان
ردّ الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، على ""ضحكة السخرية" التي بدت على وجه الألماني يورغن كلينسمان مدرب كوريا، بعد تأكده من مواجهة المنتخبين معًا في دور الـ16، لكأس أمم آسيا.
وبدا كلينسمان غاضبًا خلال تقدّم فريقه كوريا الجنوبية على ماليزيا 3/2 في ختام دور المجموعات، مساء الخميس، لكن بعد التعادل ابتسم المدرب الألماني بعد التعادل مع ماليزيا، والذي يعني حصول المنتخب الكوري الجنوبي على المركز الثاني في مجموعته، وبالتالي تجنّب مواجهة منتخب اليابان في ثُمن النهائي، والاستعداد لمواجهة السعودية.
وبعد ظهور علامات الارتياح والسعادة على وجه كلينسمان تلقّى مدرب كوريا الجنوبية، انتقادات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى وصلت تلك الانتقادات إلى مانشيني مدرب السعودية.
وقال مانشيني تعليقًا على تلك الابتسامة: "أنا أضحك على ضحك كلينسمان للهدف على مرماه".
وأضاف ردًا على تلك الابتسامة: "الوضع غريب ومضحك".
وأكدت جماهير المنتخب السعودي ضرورة احتلال صدارة المجموعة السادسة، والفوز على كوريا حتى يندم مدرب كوريا الجنوبية على تعادله مع ماليزيا.
وكانت كوريا الجنوبية من بين الفرق المرشحة للقب قبل البطولة لكنها لم تكن في أفضل حالاتها في قطر واهتزت شباكها في جميع مبارياتها في دور المجموعات الذي اختتمته بالتعادل 3-3 مع ماليزيا.
واحتفظت السعودية بموقعها في صدارة المجموعة رافعة رصيدها إلى 7 نقاط، وتلتها تايلاند بخمس نقاط، بينما ودّعت عُمان البطولة بعد أن احتلت المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، وصعد منتخب إندونيسيا من المجموعة الرابعة كواحد من أفضل 4 منتخبات أحرزت المركز الثالث.
وكان منتخبا السعودية وتايلاند قد حسما تأهلهما بالفعل إلى الدور الثاني مع نهاية الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، لكن مباراة، اليوم، شهدت صراعًا على الصدارة.
وسيلتقي المنتخب السعودي في دور الستة عشر نظيره الكوري الجنوبي بينما تلتقي تايلاند مع أوزبكستان.