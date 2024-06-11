جلسة سرية.. آخر تطورات أزمة رمضان صبحي مع المنشطات

وأكد خميس خلال تصريحات تلفزيونية: أن جلسة التحقيق مع رمضان صبحي كانت سرية، وتمت بحضور اللاعب ومحاميه وأعضاء المنظمة.

وأضاف: "الأزمة بدأت في البداية عند أخذ عينة رمضان صبحي، وعندها خرجت نتيجتها غير نمطية، والمعمل لم يتعرف على نوع هذا السائل، وليس كما تم تداوله بأنها فاسدة".

وبسؤاله عن التفسير العلمي لهذه الحالة قال: "أي تغيير في البول، قد يكون ناتجا عن أمراض الكلى أو أمراض سرطانية وهي التي تغير تركيبه البول والعينة ككل".

وعن موقف اللاعب قال: " رمضان صبحي وممثلوه طلبوا جلسة أخرى، وتدرس المنظمة الملف كاملًا".

وواصل: "اللاعب لا يزال موقوفًا ولم يتم رفع الإيقاف عنه بشكل مؤقت لحين الجلسة الثانية كما تردد".