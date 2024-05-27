تطور جديد في أزمة تعاطي رمضان صبحي للمنشطات
أثار استبعاد رمضان صبحي، نجم بيراميدز، من قائمة فريقه لخوض مباراة الجونة بالدوري المصري، المقررة غدًا الاثنين، جدلًا واسعًا
وترددت أنباء حول صدور قرار بإيقاف اللاعب من جانب الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات بعد رصد ملاحظات حول عينة تم سحبها من اللاعب في مباراة سابقة لبيراميدز.
وقال مصدر في نادي بيراميدز لـ"إرم نيوز" إنه تم تحديد جلسة استماع، يوم 6 يونيو المقبل، للاعب وهو ما يستلزم منعه من خوض أي مباريات لحين التحقيق معه.
وأضاف:" لم يصدر أي قرار بإيقاف اللاعب كما يتردد، وكل ما في الأمر أن القضية بدأت مرحلة التحقيقات، وجلسات الاستماع، تمهيدًا لصدور قرار رسمي في هذا الملف".
ومن المنتظر أن يطالب رمضان صبحي بتحليل العينة التي تم سحبها بعد ثبوت فساد العينة الأولى التي تم سحبها منه.
ويغيب رمضان صبحي عن معسكر منتخب مصر بسبب هذه الأزمة التي حالت دون عودته لصفوف الفراعنة بشكل رسمي.
ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالتصفيات المونديالية برصيد 6 نقاط بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 6-0، والتغلب على سيراليون في ملعبها بنتيجة 2-0.