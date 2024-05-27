تطور جديد في أزمة تعاطي رمضان صبحي للمنشطات

أثار استبعاد رمضان صبحي، نجم بيراميدز، من قائمة فريقه لخوض مباراة الجونة بالدوري المصري، المقررة غدًا الاثنين، جدلًا واسعًا

وترددت أنباء حول صدور قرار بإيقاف اللاعب من جانب الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات بعد رصد ملاحظات حول عينة تم سحبها من اللاعب في مباراة سابقة لبيراميدز.