ليس رمضان صبحي.. الزمالك يتحرك لضم "صفقة سوبر" من بيراميدز

وأكد الصحفي محمد البنهاوي عبر برنامج (الهدف) بقناة (أون تايم سبورتس2) أن رمضان صبحي نجم بيراميدز أصبح بعيدًا عن حسابات الزمالك في الفترة المقبلة.

وأضاف:" رمضان صبحي اتفق على تجديد عقده مع بيراميدز والذي ينتهي في صيف 2025 ، وكانت هناك اتصالات قوية بالفعل لضم اللاعب، في شهر يناير الماضي، ولكن الصفقة لم تكتمل".

وأشار إلى أن اتفاق رمضان صبحي على تجديد عقده مع بيراميدز أفسد فكرة رحيله للزمالك، موضحًا أن الأمر أنهى فكرة التعاقد مع اللاعب.