ليس رمضان صبحي.. الزمالك يتحرك لضم "صفقة سوبر" من بيراميدز
تحركت إدارة نادي الزمالك لحسم صفقة سوبر من فريق بيراميدز، في الموسم المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.
وتوج الزمالك، مؤخرًا، بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي ثم تعادل الفريق، أمس الخميس، مع مودرن فيوتشر بالدوري المصري.
وأكد الصحفي محمد البنهاوي عبر برنامج (الهدف) بقناة (أون تايم سبورتس2) أن رمضان صبحي نجم بيراميدز أصبح بعيدًا عن حسابات الزمالك في الفترة المقبلة.
وأضاف:" رمضان صبحي اتفق على تجديد عقده مع بيراميدز والذي ينتهي في صيف 2025 ، وكانت هناك اتصالات قوية بالفعل لضم اللاعب، في شهر يناير الماضي، ولكن الصفقة لم تكتمل".
وأشار إلى أن اتفاق رمضان صبحي على تجديد عقده مع بيراميدز أفسد فكرة رحيله للزمالك، موضحًا أن الأمر أنهى فكرة التعاقد مع اللاعب.
وأكد أن مصطفى فتحي نجم بيراميدز هو الأقرب، حاليًا، للانضمام إلى الزمالك وليس رمضان صبحي، موضحًا أن فتحي لديه الرغبة في العودة للقلعة البيضاء خاصة أنه رحل في ظروف غير طبيعية.
وأضاف:" مصطفى فتحي تواصل مع مسؤولي الزمالك وأكد أنه سيطلب الرحيل عن بيراميدز والعودة للفريق الأبيض مجددًا عقب نهاية الموسم ، وإدارة بيراميدز لن تقف في طريق رحيله".
وواصل:" حسين لبيب رئيس الزمالك يرحب بفكرة التعاقد مع مصطفى فتحي لتدعيم الجانب الهجومي للفريق الأبيض".
وسبق أن تدرب مصطفى فتحي تحت قيادة البرتغالي غوزيه غوميز المدير الفني الحالي للزمالك حين كان مدربًا للتعاون السعودي.