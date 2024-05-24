عقوبة على نجم الزمالك بسبب غوميز
اتخذ عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، قرارًا بتغريم أحد نجوم فريقه بعقوبة مالية عقب التعادل مع مودرن فيوتشر.
وفقد الزمالك نقطتين جديدتين في الدوري المصري بتعادله مع ضيفه مودرن فيوتشر بنتيجة 1-1 في أول مواجهة يخوضها الفريق الأبيض بعد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ل “إرم نيوز " إن مدير الكرة فرض عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه ضد ناصر ماهر لاعب وسط الفريق.
وأضاف:" ناصر ماهر اعترض على تبديله في مباراة مودرن فيوتشر وتحدث بشكل غير لائق مع مدربه البرتغالي غوزيه غوميز بعد التبديل مباشرة".
وتابع:" غوميز غاضب بشدة من تصرف ناصر ماهر وهو أمر دفع لتوقيع عقوبة مالية من جانب عبد الواحد السيد مدير الكرة ضد اللاعب وفقًا للائحة الفريق مع تحذيرات خاصة للاعب من تكرار هذا التصرف".
ولعب ناصر ماهر أساسيًا في تشكيل الزمالك في مواجهة فريقه السابق مودرن فيوتشر كما أهدر فرصة محققة أمام مرمى الضيوف قبل استبداله مباشرة لصالح زميله يوسف إبراهيم "أوباما".
وانضم ناصر ماهر إلى الزمالك في شهر يناير الماضي قادمًا من مودرن فيوتشر في صفقة شملت رحيل الثنائي علي ياسر وعبد الله محمد على سبيل الإعارة إلى فيوتشر بجانب رحيل عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأبيض نهائياً لصفوف الأخير.
ولم يشارك ناصر ماهر في مباريات الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب خوضه البطولة ذاتها مع فريقه السابق مودرن فيوتشر.