عقوبة على نجم الزمالك بسبب غوميز

ولعب ناصر ماهر أساسيًا في تشكيل الزمالك في مواجهة فريقه السابق مودرن فيوتشر كما أهدر فرصة محققة أمام مرمى الضيوف قبل استبداله مباشرة لصالح زميله يوسف إبراهيم "أوباما".

وانضم ناصر ماهر إلى الزمالك في شهر يناير الماضي قادمًا من مودرن فيوتشر في صفقة شملت رحيل الثنائي علي ياسر وعبد الله محمد على سبيل الإعارة إلى فيوتشر بجانب رحيل عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأبيض نهائياً لصفوف الأخير.

ولم يشارك ناصر ماهر في مباريات الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب خوضه البطولة ذاتها مع فريقه السابق مودرن فيوتشر.