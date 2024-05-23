ترتيب الدوري المصري: الزمالك يعود لنزيف النقاط ويتعادل مع فيوتشر
خسر الزمالك نقطتين جديدتين في صراع الوصول للمربع الذهبي بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن تعادل 1-1 مع ضيفه مودرن فيوتشر اليوم الخميس في ختام الجولة 24 للمسابقة.
تقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 34 عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري الذي تلقى تمريرة عرضية متقنة من عمر جابر من جهة اليمين لداخل منطقة جزاء فيوتشر تابعها الجزيري بتسديدة مرت على يمين الحارس محمود حمدي لداخل الزاوية اليمنى للشباك.
وأدرك فيوتشر التعادل مع الدقيقة 41 عن طريق محمد صادق بعد جملة هجومية منظمة بدأها محمود شعبان بإرسال تمريرة عرضية من جهة اليمين تابعها أحمد عاطف برأسية قوية وتصدى لها عمر جابر ولكن تابعها محمد صادق بتسديدة ارتطمت في قدم عمر جابر وسكنت الشباك.
ورفع فيوتشر رصيده إلى 31 نقطة من 22 مباراة في المركز التاسع بينما رفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة من 16 مباراة في المركز 13.
ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 50 نقطة من 21 مباراة بفارق 12 نقطة عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني الذي لعب 23 مباراة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: