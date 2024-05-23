ترتيب الدوري المصري: الزمالك يعود لنزيف النقاط ويتعادل مع فيوتشر

تقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 34 عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري الذي تلقى تمريرة عرضية متقنة من عمر جابر من جهة اليمين لداخل منطقة جزاء فيوتشر تابعها الجزيري بتسديدة مرت على يمين الحارس محمود حمدي لداخل الزاوية اليمنى للشباك.

وأدرك فيوتشر التعادل مع الدقيقة 41 عن طريق محمد صادق بعد جملة هجومية منظمة بدأها محمود شعبان بإرسال تمريرة عرضية من جهة اليمين تابعها أحمد عاطف برأسية قوية وتصدى لها عمر جابر ولكن تابعها محمد صادق بتسديدة ارتطمت في قدم عمر جابر وسكنت الشباك.